Чат-боты самостоятельно проводят первичное интервью и приглашают на собеседование до 30% кандидатов

Технологии искусственного интеллекта становятся неотъемлемой частью процессов найма, позволяя автоматизировать ключевые этапы работы с кандидатами. По данным экспертов, современные чат-боты способны самостоятельно проводить первичные интервью и оформлять приглашения на собеседование для 30% соискателей. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Одним из ключевых трендов отмечают автономное проведение первичного отбора. Передовые компании уже доверяют чат-ботам не только сбор данных, но и сбор откликов, первичный скрининг резюме и приглашение кандидатов на интервью.

«Рынок автоматизации на протяжении нескольких лет рос. В 2025 г. темп прироста за первый квартал составил всего 26%. Это значит, что технологии стали массовыми. За прошлый год рынок HR Tech в России вырос на 40%, и это не просто цифра, а показатель сдвига в управлении персоналом. Компании, внедрившие цифровые решения, сократили объем рутинных операций на 80%, наполовину уменьшили число ошибок и время найма, а также снизили связанные с этим затраты на 30%. И это только старт», — сказал Константин Куница, директор сервиса HRMOST.

«Для массового найма технологии — уже не опция, а необходимость. Чат-боты самостоятельно проводят первичное интервью и приглашают на собеседование до 30% кандидатов, полностью закрывая цикл. Наша вакансия удаленного оператора закрывается на 99% за счет входящих откликов, а стоимость найма одного сотрудника составляет около 1 500 рублей. Это не только скорость, но и колоссальное снижение нагрузки на специалистов», — сказала Светлана Хугаева, руководитель автоматизации и аналитики HR компании Voxys.

Если говорить о восприятии технологий со стороны самих соискателей, то согласно опросу сервиса «Авито Работы», россияне поддерживают внедрение нейросетей в процесс найма. Так, 30% респондентов ценят то, что диалог с ИИ можно построить в любое удобное время, не подстраиваясь под расписание рекрутера. Также 27% считают, что автоматизация ускоряет отбор и экономит время как рекрутерам, так и кандидатам. При этом 19% нравится то, что ИИ предлагает прозрачные критерии отбора, а 16% полностью доверяют ИИ и уверены, что он может объективно оценить опыт и навыки.

«Автоматизация в HR — это создание сервиса для внутреннего клиента, то есть для нашего же сотрудника. Главный тренд — B2E (Business-to-Employee), когда компания думает в первую очередь о комфорте своих людей. Когда мы даем кандидату инструмент, который позволяет в пару кликов получить ответ или отправить документ, мы повышаем не только эффективность, но и его лояльность. В современной конкуренции за таланты побеждают работодатели с лучшим пользовательским опытом», — сказала Светлана Иванова, директор по персоналу ГК «Дымов».