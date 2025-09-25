MWS Cloud в ближайшие годы проинвестирует в развитие ЦОДов около 6,5 млрд рублей

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»), в ближайшие годы проинвестирует в развитие и строительство собственных дата-центров около 6,5 млрд руб. Инвестиции пойдут на развитие и поддержание работоспособности ЦОДов «Авантаж» и GreenBushDC, а также на строительство нового дата-центра компании в Подмосковье на 1200 серверных стоек.

В рамках расширения инфраструктуры ЦОДов MWS Cloud в 2025 г. построила новый модуль в GreenBushDC на 600 серверных стоек. Кроме того, в 2026 г. планируется начать строительство нового дата-центра компании в Московском регионе. Его планируемая вместимость составит 1200 серверных стоек. Инвестиции также пойдут на поддержание работы ЦОДа «Авантаж», в котором расположено 2240 серверных стоек.

Мощности ЦОД MWS Cloud используются как для размещения облачных мощностей MWS.

«MWS Cloud обеспечивает вычислительными мощностями как компании группы МТС, так и ведущие российские предприятия. Последние годы спрос на услуги MWS Cloud растет быстрее средних значений по рынку. Это приводит к необходимости соразмерно расширять нашу ЦОД инфраструктуру. В ближайшие годы мы введем в эксплуатацию почти 2 тыс. серверных стоек в наших дата-центрах, чтобы позволить нашим клиентам неограниченно масштабировать свое потребление облачных сервисов. Для этого мы проинвестируем в развитие ЦОД порядка 6,5 млрд руб.», – отметил CEO MWS Cloud, исполнительный директор «МТС Web Services» Игорь Зарубинский.