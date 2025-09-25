«Школа 21» открылась в Омске

В Омске открылся кампус «Школы 21». Проект реализует «Сбер» совместно с Правительством Омской области. Теперь у жителей региона появилось ещё больше возможностей, чтобы получить цифровые навыки и компетенции, а также востребованные профессии.

Участников «Школы 21» поздравили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Герман Греф сказал: «Сегодня мы открываем здесь, в Омске, потрясающий объект — “Школу 21”. Омск исторически имел звание интеллектуального центра Сибири. Запуск кампуса “Школы 21” по значимости не менее важное событие, как когда-то открытие университета в Омске. Качество образования здесь находится на самом высоком международном уровне и соответствует всем мировым стандартам. Мы много инвестировали в технологии проекта и сейчас он самый современный в мире. Ребята, которые поступят и закончат “Школу 21”, будут носителями самой передовой инженерной культуры, где бы они ни работали. Выпускники востребованы на рынке, на них огромный спрос, и мы сами за них конкурируем. Основа обучения — методика «равный равному»: здесь нет лекций, есть задачи, дедлайны. Нужно общаться, задавать вопросы и совместно работать над проектами. Это потрясающий опыт и возможность развить мягкие навыки. Ребята здесь получают сильные практические навыки, решают реальные задачи. Это позволяет нам готовить не только высококлассных специалистов, а профессиональные, слаженные команды. Спасибо губернатору и его команде. Желаю всем ребятам не бояться преград и достигать своих целей».

В омском кампусе «Школы 21» заявку на участие в «бассейне» — финальном этапе отбора — подали более 1,8 тыс. человек. При этом зачислены на него 308 претендентов.

Отборочный «бассейн» в Омске проходят люди с разным опытом. Среди участников — студенты вузов, состоявшиеся специалисты из множества сфер: образование, туризм, энергетика, торговля, финансы и другие. Средний возраст участников — 27 лет. Из них 36% — девушки. Половина участников до поступления в «Школу 21» никогда не пробовали себя в программировании. «Проплыть бассейн» решили преимущественно жители Омска и области (94%).

Виталий Хоценко, губернатор Омской области, отметил: «“Школа 21” в Омске – важный шаг в формировании современной образовательной среды, доступной для всех, кто стремится развиваться в сфере цифровых технологий. Участники проекта, не уезжая из родного региона, смогут «прокачать» цифровые навыки, востребованные сегодня во многих профессиях, и получат реальный шанс построить успешную карьеру в ИТ. Такие проекты, как “Школа 21”, — вклад в будущее Омской области. Признателен “Сберу” за поддержку развития образовательной инфраструктуры Омской области».

Участники, успешно прошедшие «бассейн», поступят на основное обучение. Здесь они смогут выбрать разработческое или неразработческое направление. Среди программ по разработке: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Другие направления: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в ИТ-сфере, есть ускоренные курсы. В среднем обучение занимает от девяти месяцев до двух лет в зависимости от выбранного направления и темпа.

В основе обучения лежит образовательная методика «равный равному», когда участники обмениваются опытом и знаниями. В результате приобретаются не только твёрдые, но и мягкие навыки, которые сегодня ценятся в ИТ-компаниях. Это стрессоустойчивость, способность планировать своё время и расставлять приоритеты, умение работать в команде и общаться с разными людьми, а также презентовать себя. К концу обучения участники получают целый багаж навыков, который позволяет им быстро адаптироваться к работе в любой ИТ-команде.

«Школа 21» в Омске рассчитана на 300 рабочих станций. Она расположена по адресу ул. Ленина, д. 26Б. Следующий «бассейн» стартует 3 ноября 2025 г.