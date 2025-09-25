CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Татарстанские стартапы могут получить до $2 млн инвестиций на акселераторе МТС

МТС, цифровая экосистема, запустила акселератор для стартапов в сфере генеративного ИИ и корпоративных SaaS-решений от дочерней компании «МТС Web Services». У участников будет возможность привлечь в свои проекты инвестиции от 10 до 166 млн руб., заявки принимаются до 15 ноября на официальном сайте акселератора. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-программа «МТС Web Services» рассчитана на 12 недель и включает два направления: ИИ и интеллектуальные системы; Enterprise SaaS и облачные решения. В первом треке могут принять участие стартапы в области генеративного искусственного интеллекта и технологий будущего: создатели LLM-агентов, RAG-решений, инструментов ИИ-автоматизации и корпоративных ассистентов, дипфейк-детекторов и антифрод-систем, Edge AI и IoT-сервисов. Во второй трек могут заявиться разработчики B2B SaaS и облачных платформ, инструментов управления инфраструктурой и DevOps, Low-code/No-code сервисов и аналитики больших данных, отраслевых корпоративных приложений в сферах финансов, ритейла и рекламы.

Стартапы, которые пройдут отбор, будут тестировать свои решения и бизнес-гипотезы в корпоративной среде, общаться с потенциальными заказчиками и инвесторами. Они смогут получить предложение запустить оплачиваемые пилоты с «МТС Web Services» и другими компаниями группы МТС. Участникам акселератора будет предоставлен льготный доступ к облачной инфраструктуре, GPU, API и инструментам мониторинга MWS Cloud. Также команды стартапов получат экспертную поддержку от ведущих специалистов MWS, начиная с владельцев продуктов и менеджеров по продажам, заканчивая маркетологами. Участие в акселерации бесплатное – отдавать долю в бизнесе стартапам не требуется.

«Татарстан силен не только своим передовым ИТ-сообществом, но и активными предпринимателями. Поддержка технологических стартапов инвестициями, а также наработанной экспертизой и инфраструктурой – это в том числе наш вклад в развитие региона», — сказал Марат Кабанов, директор МТС в Татарстане.

