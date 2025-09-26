CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Электроника
|

«Амур» в игре: «Микрон» представляет отечественную игровую консоль

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представляет отечественную игровую консоль MikBoy на базе MIK32 «Амур» – первого полностью российского 32-разрядного микроконтроллера с ядром на архитектуре RISC-V. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

MikBoy — это не просто игровая приставка, а универсальная образовательная платформа, созданная специалистами «Микрона» для будущих инженеров, программистов, любителей технологий с целью игрового обучения.

«Консоль обеспечивает разработчику открытость архитектуры и ПО, настройку под индивидуальные задачи и возможность для экспериментов. Сердце консоли – это микроконтроллер MIK32 Амур Микрона, корпус устройства выполнен с помощью технологий 3D-печати», – сказал Станислав Шепелев, начальник отдела системных разработок АО «Микрон».

Приставка подойдет для изучения низкоуровневого программирования на C/С++, основ схемотехники и архитектуры RISC-V, создания собственных игр и приложений и работы с периферией. MikBoy идеально подходит для старта в RISC-V. Консоль оснащена встроенным программатором и расширяемой памятью, гироскопом для управления движением, вибромотором и динамиком, а также динамической подсветкой.

Преподаватели, студенты и все энтузиасты-разработчики смогут совместить приятное с полезным, осваивая новые знания в игровой форме. Ценители ретро-игр увидят новое прочтение винтажных форм и оценят возможности отечественного «железа».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще