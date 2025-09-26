«Амур» в игре: «Микрон» представляет отечественную игровую консоль

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представляет отечественную игровую консоль MikBoy на базе MIK32 «Амур» – первого полностью российского 32-разрядного микроконтроллера с ядром на архитектуре RISC-V. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

MikBoy — это не просто игровая приставка, а универсальная образовательная платформа, созданная специалистами «Микрона» для будущих инженеров, программистов, любителей технологий с целью игрового обучения.

«Консоль обеспечивает разработчику открытость архитектуры и ПО, настройку под индивидуальные задачи и возможность для экспериментов. Сердце консоли – это микроконтроллер MIK32 Амур Микрона, корпус устройства выполнен с помощью технологий 3D-печати», – сказал Станислав Шепелев, начальник отдела системных разработок АО «Микрон».

Приставка подойдет для изучения низкоуровневого программирования на C/С++, основ схемотехники и архитектуры RISC-V, создания собственных игр и приложений и работы с периферией. MikBoy идеально подходит для старта в RISC-V. Консоль оснащена встроенным программатором и расширяемой памятью, гироскопом для управления движением, вибромотором и динамиком, а также динамической подсветкой.

Преподаватели, студенты и все энтузиасты-разработчики смогут совместить приятное с полезным, осваивая новые знания в игровой форме. Ценители ретро-игр увидят новое прочтение винтажных форм и оценят возможности отечественного «железа».