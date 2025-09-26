CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Amur запустила программу прямых поставок вычислительной техники со склада

Компания Amur, российский производитель реестровой вычислительной техники, представила программу прямых продаж со склада. Новая стратегия, реализуемая в ответ на запросы рынка, позволит поставлять продукцию в максимально короткие сроки с соблюдением требований, предъявляемых к реестровому оборудованию, проектам и заявкам участников тендерных закупок.

Программа предполагает поддержание запасов продукции на складе для обеспечения их максимальной доступности, специальные цены при регистрации проекта с возможностью узнать спеццену день в день, а также интеграцию с цифровыми сервисами компании Merlion, эксклюзивного дистрибьютора производителя, для ускорения обработки заявок. В программе участвуют все реестровые продукты производителя: ПК «Нарвал», моноблоки «Тигр», неттопы «Финвал» во всех конфигурациях. По мере выхода новых решений ассортимент будет расширяться. Программа будет развиваться параллельно с классическими проектными поставками производителя.

Заявленные Amur преимущества нового формата для интеграторов: скорость и гибкость. Прямые поставки со склада ускоряют запуск пилотных проектов, когда требуется всего несколько продуктов, и позволяют быстрее реагировать на сезонный спрос; решение проблемы «последней мили». Формат позволяет быстро докупить 1–2 единицы оборудования для завершения проекта. При заказе в формате проектных поставок это, как правило, нерентабельно и занимает много времени; страхование от ошибок прогнозирования. Программа предусматривает возможность зарезервировать оборудование под будущие тендеры, зафиксировать цену и необходимое количество продукции; возможности для кастомизации. Для отдельных продуктов, таких как ПК «Нарвал», доступна оперативная пересборка и модернизация прямо на складе под требования заказчика.

