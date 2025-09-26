Amur запустила программу прямых поставок вычислительной техники со склада

Компания Amur, российский производитель реестровой вычислительной техники, представила программу прямых продаж со склада. Новая стратегия, реализуемая в ответ на запросы рынка, позволит поставлять продукцию в максимально короткие сроки с соблюдением требований, предъявляемых к реестровому оборудованию, проектам и заявкам участников тендерных закупок.

Программа предполагает поддержание запасов продукции на складе для обеспечения их максимальной доступности, специальные цены при регистрации проекта с возможностью узнать спеццену день в день, а также интеграцию с цифровыми сервисами компании Merlion, эксклюзивного дистрибьютора производителя, для ускорения обработки заявок. В программе участвуют все реестровые продукты производителя: ПК «Нарвал», моноблоки «Тигр», неттопы «Финвал» во всех конфигурациях. По мере выхода новых решений ассортимент будет расширяться. Программа будет развиваться параллельно с классическими проектными поставками производителя.

Заявленные Amur преимущества нового формата для интеграторов: скорость и гибкость. Прямые поставки со склада ускоряют запуск пилотных проектов, когда требуется всего несколько продуктов, и позволяют быстрее реагировать на сезонный спрос; решение проблемы «последней мили». Формат позволяет быстро докупить 1–2 единицы оборудования для завершения проекта. При заказе в формате проектных поставок это, как правило, нерентабельно и занимает много времени; страхование от ошибок прогнозирования. Программа предусматривает возможность зарезервировать оборудование под будущие тендеры, зафиксировать цену и необходимое количество продукции; возможности для кастомизации. Для отдельных продуктов, таких как ПК «Нарвал», доступна оперативная пересборка и модернизация прямо на складе под требования заказчика.