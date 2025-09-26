Каждый третий офисный работник хранит в корпоративном облаке личные фото

Почтовый ящик современного офисного сотрудника превратился в поле боя с цифровым хаосом. Массовые рассылки, уведомления от систем и письма от коллег тонут в беспорядке, а корпоративные облака становятся хранилищем для личных секретов. Компания «Р7», разработчик офисного ПО и ВКС-систем, выяснила, как «белые воротнички» пытаются навести порядок в своем цифровом пространстве и какие неожиданные привычки они при этом приобретают. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Почтовая осада: кого игнорируют офисные работники

Опросив 1500 сотрудников, эксперты выявили избирательное внимание к входящим сообщениям: почти половина (46%) сознательно игнорирует массовые корпоративные рассылки и новости; каждый третий (34%) не обращает внимания на автоматические уведомления из CRM-систем; 20% готовы проигнорировать письма от коллег из других отделов или клиентов с нечеткими запросами.

Борьба с этим потоком часто неэффективна. 82% респондентов просто массово удаляют все подряд, 28% используют автоматическую сортировку, а 20% создают сложные системы фильтров, но из-за тревоги все равно перепроверяют всю почту.

В результате каждый третий (30%) сотрудник мечтает о функции «Почтовая тишина», которая отключила бы все уведомления на целый день.

Личные тайны в рабочем облаке: паспорта, фото и медицинские справки

Исследование выявило тревожную практику использования корпоративных облаков («Яндекс Диск», диск VK Workspace, «Р7 диск» и др.). Несмотря на то, что половина компаний (50%) активно их внедрила, сотрудники используют их не только для работы.

Только 48% используют облако строго по назначению. 26% опрошенных признались, что хранят в корпоративном облаке личные данные, включая сканы паспортов, медицинские справки и личные фотографии.

Основные причины: безопасность и экономия. 38% уверены, что корпоративные серверы надежнее личных жестких дисков, а 29% не хотят тратиться на платные личные хранилища. Это создает риски как для самих сотрудников, так и для компаний. Отношение к автоматической проверке файлов разделилось: 40% сотрудников категорически против, а 18% заявили, что в случае ее внедрения перейдут на другие хранилища.

Уборка по расписанию и перед увольнением

К очистке цифрового пространства подход тоже разный. Половина сотрудников наводит порядок в облаке регулярно, раз в месяц или квартал. 38% вспоминают об уборке только когда заканчивается место. Каждый десятый (10%) вообще не видит в этом необходимости. А 2% работников проводят тотальную зачистку файлов исключительно перед собственным увольнением.