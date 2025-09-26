Зарплаты «синих воротничков» растут быстрее рынка: где рабочим платят больше топ-менеджеров

По данным hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, на начало осени 2025 г. в сфере «Рабочий персонал» было размещено более 266 тыс. вакансий, а в «Производстве и сервисном обслуживании» – 186 тыс. Спрос на специалистов остается стабильно высоким, а соискателей в этих сферах меньше, чем требуется работодателям: hh.индекс* (соотношение резюме к вакансиям) составляет 4,1 и 3,8 соответственно, что указывает на дефицит кадров. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

При этом именно в рабочих и производственных профессиях зарплаты растут быстрее рынка труда в целом. С начала 2025 г. медианная предлагаемая зарплата по России увеличилась на 9% (до 80 тыс. руб.), тогда как в вакансиях для рабочих – на 11% (до 101,2 тыс.), а в производстве – на 13% (до 100,3 тыс.). Такая динамика наблюдается уже несколько лет: зарплаты «синих воротничков» стабильно растут быстрее, чем в среднем по рынку.

Динамика роста медианных предлагаемых зарплат (январь-август), данные hh.ru

«Сегодня работодатели открыто конкурируют за специалистов рабочих и производственных профессий, что напрямую отражается на уровне их предлагаемых зарплат. Мы видим, как ситуация меняется: еще недавно высокие доходы ассоциировались в первую очередь с офисными топ-менеджерами, а теперь на рынке труда все чаще встречаются предложения для рабочих, где доходы сопоставимы или даже выше», – отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Прямо сейчас на hh.ru размещено более 100 тыс. вакансий для рабочих и свыше 56 тыс. вакансий в производстве с зарплатой от 300 тыс. руб. в месяц. Это в несколько раз превышает среднее предложение по стране (80 тыс. руб.).

* hh.индекс показывает соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий на рынке в выбранной профобласти. Значения индекса: меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей; 2.0–3.9 — дефицит соискателей; 4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями; 8.0–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя; больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.