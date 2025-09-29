Более 7 тыс. подмосковных специалистов оформили ИТ-ипотеку

Более семи тыс. ИТ-специалистов Московской области за три года улучшили свои жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Подмосковье предоставляет ИТ-компаниям гранты за привлечение в штат высококвалифицированных специалистов. Эта поддержка позволила усилить технологический сектор региона свыше 15 тыс. профессионалов. В свою очередь, работающие в регионе айтишники имеют право воспользоваться льготной ипотекой – федеральной мерой поддержки, благодаря которой больше семи тыс. сотрудников сферы высоких технологий смогли улучшить свои жилищные условия», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Айтишники Подмосковья в возрасте до 50 лет включительно могут оформить льготную ипотеку со ставкой до 6% годовых на сумму до 18 млн руб. на покупку жилья в регионе.

Для получения ИТ-ипотеки специалист должен быть гражданином России и работать в аккредитованной ИТ-компании, зарегистрированной в Московской области и пользующейся налоговыми льготами, на протяжении всего срока кредита. При этом его средняя заработная плата за последние три месяца должна составлять не менее 150 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

Если заемщик уволится из одной ИТ-компании, чтобы сохранить льготную процентную ставку, ему необходимо устроиться в другую компанию в течение шести месяцев.