Исследование hh.ru ко дню пенсионера: с какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники в 2025 году

Аналитики hh.ru изучили рынок труда и выяснили, насколько сложен в 2025 г. поиск работы среди россиян пенсионного и предпенсионного возраста, с какими сложностями сталкиваются россияне старше 45 лет при поиске работы, как на их трудоустройство влияет регион проживания, профессиональная сфера и пол. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Общая картина: работать после пенсии планирует большинство

Подавляющее большинство опрошенных (58%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 25% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию, а 13% затруднились ответить.

При этом основными причинами почему пенсионеры продолжают работать, как и ранее, остается нехватка денег – эту причину отметили сразу 57% опрошенных в возрасте 55 лет и старше. Кроме того, большую роль в «сохранении» работников-пенсионеров на рынке труда играет привычка работать и нежелание сидеть дома – указали еще 51%, а 5% посетовали также, что в их семье просто больше некому работать кроме них.

Возрастная динамика

Рынок труда 2025 г. все еще демонстрирует картину эйджизма, но для каждой возрастной группы по-разному. В целом в каждой возрастной 2\3 респондентов указали, что им сложно искать работу, но в каждой категории причины проблем разные.

Так, молодежь 18-24 и 25-34 лет чаще других жалуются на низкий уровень предлагаемой компаниями зарплаты (сразу 51%). Также недавние выпускники отмечают высокую конкуренцию среди соискателей (28%). Соискатели 25-34 лет чаще других отмечают среди основных сложностей ограниченность выбора мест работы по территориальному признаку и транспортной доступности (47%), а еще непрозрачность условий труда (28%). А вот возрастные респонденты (55 лет и старше) как раз чаще других (в 45% случаев) указывают на отказы из-за возраста, которые им озвучивают.

Важно, что по данным исследования hh.ru, женщины несколько чаще мужчин сталкиваются с отказами из-за возраста (34% против 30%) и ограниченностью вакансий рядом с домом (35% против 29%). Мужчины же чаще указывают на низкий уровень оплаты труда (42% против 40%).

«Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную и активную часть рынка труда России. Несмотря на желание работать, они сталкиваются с системными вызовами: возрастной дискриминацией, низким уровнем предлагаемых зарплат и географической ограниченностью вакансий. Между тем респонденты в рамках нашего исследования отметили, какая поддержка им пригодится со стороны работодателей, которые хотят получить их опыт, поддержку и навыки – увеличение зарплаты (указали 69% возрастных соискателей), введение корпоративной пенсионной программы (14%), расширение ДМС с учетом возрастных особенностей работников преклонного возраста (11%). Текущая ситуация на российском рынке труда такова – в одном коллективе могут трудиться представители сразу пяти поколений, а значит забота и внимание должны быть направлены на каждого из них в зависимости от потребности этих работников», — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Методология исследования

Опрос проведен в сентябре 2025 г. среди 2,4 тыс. соискателей из всех регионов России. Выборка репрезентирует экономически активное население страны по полу, возрасту и профессиональному профилю.