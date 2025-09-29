CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

VK Tech запустила благотворительную инфраструктурную поддержку фондов и НКО

Компания VK Tech объявила о старте совместного благотворительного проекта «Технологии для тех, кто помогает другим». В рамках инициативы разработчики и фонды смогут бесплатно подключиться к экосистеме продуктов отечественного разработчика: от коммуникаций и облачных хранилищ до инструментов для автоматизации работы с волонтерами и отчетности.

Фонды и НКО смогут получить гранты на бесплатное использование решений VK Tech. Так, например, в рамках проекта будет доступна единая платформа для коммуникаций VK WorkSpace, которая объединяет все инструменты для коммуникации, совместной работы с документами и управления задачами, делая работу команды удобной и централизованной. Кроме того, подключить можно будет и облачную инфраструктуру VK Cloud для обеспечения гибкого размещения сайтов и данных. Оптимизировать рабочие процессы и сэкономить время командам также помогут бизнес-приложения VK HR Tek и инструмент для анализа эффективности VK Process Mining.

«Технологии — важный инструмент в работе благотворительных организаций, они помогают экономить время и ресурсы там, где в буквальном смысле слова важна каждая минута. Наша цель — обеспечить фонды и НКО надежной технологической инфраструктурой, чтобы они могли сосредоточить свои главные ресурсы — время и силы — на выполнении своей миссии: помощи тем, кто в ней нуждается», — отметил Петр Щеглов, директор по продукту VK WorkSpace.

Для того, чтобы воспользоваться грантом, организация должна подтвердить статус и пройти короткую верификацию VK Tech на сайте. Затем с ней свяжутся и расскажут о дальнейших шагах. Благотворительные фонды, в свою очередь, должны быть верифицированы «VK Добром».

VK Tech на постоянной основе сотрудничает с благотворительными организациями, предоставляя им свои мощности на безвозмездной основе. Среди таких организаций Фонд Хабенского, Ассоциация онкопациентов «Здравствуй!», «Лиза Алерт» и фонд «Обнаженные сердца». Запуск проекта «Технологии для тех, кто помогает другим» — еще один шаг для того, чтобы поддержать тех, кто протягивает руку помощи другим.

