«Авито Подработка»: 12 часов в неделю — сколько времени россияне готовы уделять подработке

Платформа временной занятости «Авито Подработка» провела опрос среди более чем семи тыс. работающих россиян, чтобы выяснить, как часто они подрабатывают и на что откладывают заработанные средства. Результаты показали, что 44% работающих россиян уже имеют подработку, и в среднем им требуется около четырех месяцев, чтобы накопить на свою самую ближайшую финансовую цель. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом 19% респондентов подрабатывают регулярно, а еще треть опрошенных (33%) пока только планируют найти дополнительный источник дохода.

В среднем подрабатывающие россияне откладывают с подработки 16,75 тыс. руб/мес. Больше всего получается откладывать у работников такси и пассажирских перевозок — в среднем 25,85 тыс. руб/мес, специалистов в сфере управления персоналом — 23,675 тыс. руб/мес, работников автомобильного бизнеса — 21,39 тыс. руб/мес, и у специалистов в сфере строительства — 20,37 тыс. руб/мес.

Почти треть (32%) опрошенных, имеющих подработку, полагают, что смогут накопить на свою финансовую цель с доходов от подработки за один–три месяца, а почти столько же (30%) планируют копить более полугода. Еще 27% респондентов с подработкой рассчитывают накопить на желаемую покупку за период от четырех до шести месяцев.

Наиболее популярные цели, ради которых подрабатывающие россияне откладывают средства с подработки, связаны с повышением качества жизни. Большая часть респондентов (51%) копят деньги на улучшение жилищных условий, 44% — на покупку крупной бытовой техники, электроники или мебели. Кроме того, 42% подрабатывающих участников опроса предпочитают откладывать средства в накопления и инвестиции. Чуть реже подрабатывающие россияне откладывают на путешествия и отпуск (40%), обновление гардероба (34%) и подарки близким (29%).

Примечательно, что женщины чаще мужчин откладывают на путешествия (47% против 35%), а мужчины чаще женщин копят на крупные покупки вроде электроники, бытовой техники и мебели (50% против 38%).

Россияне, которые имеют подработку, готовы уделять ей в среднем 12 часов в неделю, чтобы накопить необходимую сумму. Чаще всего респонденты с подработкой выбирали диапазон от 1 до 10 часов (63%). Чтобы накопить нужную сумму, больше всего подработке готовы уделить работники в сфере охраны и ритейла — 16 и 14 часов в неделю соответственно.

Для большинства подрабатывающих россиян подработка становится важным источником финансовой стабильности: 46% признались, что благодаря дополнительному доходу они меньше переживают о непредвиденных расходах, а 41% отметили, что возможность откладывать средства значительно повышает уверенность в завтрашнем дне.

«Мы наблюдаем интересную тенденцию среди самых молодых участников рынка труда — поколения Z. 51% опрошенных работающих россиян в возрасте 18–24 лет уже имеют подработку, причем 27% из них подрабатывают регулярно, это самый высокий показатель среди представителей всех поколений. Для большинства зумеров подработка становится не только способом получить первый профессиональный опыт, но и инструментом финансовой самостоятельности», — сказал Сергей Яськин, директор «Авито Подработки».