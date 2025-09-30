CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Новосибирске

Группа «Т-Технологии» — материнская компания Т-Банка — открыла для своих ИТ-сотрудников новый хаб в Новосибирске. Он находится в бизнес-центре «Кронос», самом большом офисном здании Сибири. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Новый ИТ-хаб площадью 3,885 тыс. кв. м в пять раз больше предыдущего новосибирского офиса компании, располагавшегося на одном этаже того же бизнес-центра с 2017 г. В пространстве, рассчитанном на 390 рабочих мест, работают уже более 300 ИТ-специалистов из разных направлений и продуктов компании — Центр искусственного интеллекта «Т-Банка» (ИИ-Центр), «Т-Инвестиции», «Т-Бизнес» и другие.

Здесь представлена команда ML-специалистов, которые развивают рекомендательные системы для продуктов «Т-Банка» и технологии распознавания и синтеза речи (VoiceKit), а также SRE-инженеров, которые работают над нашей PaaS-платформой для разработчиков — Spirit.

Шесть этажей ИТ-хаба включают в себя разноформатные рабочие зоны с возможностью максимальной адаптации пространства под разные задачи и предпочтения сотрудников. Так, помимо стандартных рабочих мест предусмотрены места для работы стоя и места с регулируемой высотой стола. На каждом этаже есть зум-кабинки с хорошей звукоизоляцией, а также переговорные, каждая из которых названа в честь знаковых для Новосибирска локаций (Карачи, Затулинка, Ипподромка, Большевичка). В них собираются для стратегических сессий и бизнес-встреч, в том числе с командами из других хабов и штаб-квартиры, приехавших в командировку.

Для уединенной и комфортной работы в новом ИТ-хабе есть зоны тишины и зеленая зона, а для отдыха и разгрузки – теннисный стол, кикер, массажные кресла и игровая зона с приставкой PS5 и настольными играми. При необходимости полноценного восстановления сотрудников предусмотрены уютные норки для сна.

На верхнем этаже хаба расположился большой лекторий вместимостью на 80 человек, где будут проходить масштабные разноформатные встречи для всего ИТ-сообщества Новосибирска, а также экскурсии для студентов и школьников. Ежегодно «Т-Технологии» организовывают в регионе мероприятия для всех, кто работает в ИТ — например, в 2025 г. уже провели соревнования по спортивному хакингу CTF, митап для ML-сообщества на сотню участников.

Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент «Т-Банка»: «Новосибирск исторически стал центром притяжения людей с сильной научной и технической базой, сюда стекаются все таланты из Сибири и Дальнего Востока. Мы уже давно сотрудничаем с СибГУТИ и НГУ — особенно с кафедрами ФИТ и МехМат, а также работаем с местным ИТ-сообществом. В ближайшее время планируем запустить новые программы для студентов и школьников, активно набирать новых ИТ-специалистов в штат».

На данный момент у «Т-Технологий» в Новосибирске два ИТ-хаба, в которых работают ИТ-специалисты компании. Второй располагается в БЦ «Технопарк» в Академгородке, где сосредоточены крупные учебные заведения и ИТ-компании. Благодаря наличию двух хабов у сотрудников есть возможность выбирать комфортное для работы пространство в зависимости от планов или при внутренней миграции – даже в случае переезда в другой район города.

