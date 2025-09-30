Выручка «DатаРу» в первом полугодии 2025 года выросла на 9%

Компания «DатаРу» завершила первое полугодие 2025 г. с выручкой 2,5 млрд руб., что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечили запуск новых направлений — консалтинга, сервисного обслуживания и облачной платформы. Спустя год «DатаРу Консалтинг», «DатаРу Облако» и «DатаРу Сервис» подтвердили свою эффективность и востребованность комплексного подхода, выстроенного вокруг производства отечественного ИТ-оборудования.

Ключевым источником дохода по-прежнему остается «DатаРу Технологии», на которое приходится 96% выручки. Это объясняется спецификой продуктового направления – высокими средними чеками, обновлением линейки, а также сохранением спроса на качественное отечественное оборудование для работы с данными. Партнерская сеть «DатаРу» выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Наибольшим спросом в последние полгода пользовались двухпроцессорные серверы «ДатаРу ПИ660» и «ДатаРу ПИ760», а также системы хранения данных «ДатаРу ПВ5012» и «ДатаРу ПВ5024». В первой половине 2025 г. компании-клиенты скорректировали свои стратегии цифровизации под влиянием высокой ключевой ставки.

«Основные закупки были связаны с обновлением устаревающей инфраструктуры, что обусловило выбор надежного оборудования для ресурсоемких корпоративных задач. При этом проекты в области HPC, машинного обучения и искусственного интеллекта во многих случаях были отложены», – сказал генеральный директор ГК «DатаРу» Роман Гоц.

Новые направления бизнеса также показали высокую динамику на старте. Первые контракты заключены с компанией «DатаРу Сервис» – суммарно команда обслуживает 632 единицы оборудования в 86 городах России. «DатаРу Консалтинг» за первый год работы реализовала более десяти проектов, связанных с импортозамещением, цифровизацией бизнес-процессов, внедрением и миграцией на современные технологические платформы. Услугами компании воспользовались представители промышленного, добывающего, финансового и фармацевтического секторов, а также ритейла, ИТ, страхования и других.

На рынок вышло решение по автоматической нормализации данных EstiOne, разработанное «DатаРу Консалтинг». Платформа прошла регистрацию в государственном реестре программ для ЭВМ, что расширяет возможности внедрения продукта в рамках инициатив цифровой трансформации и по государственным контрактам. Продолжается работа над включением EstiOne в реестр Минцифры РФ.

В это же время была развернута облачная платформа «DатаРу Облако», созданная на базе оборудования «DатаРу» и центров обработки данных уровня Tier-3. В 2025 г. платформа успешно прошла аттестацию ФСТЭК России и аккредитацию национального центра «Информзащиты», что подтвердило ее готовность к работе с персональными данными и информацией повышенной категории, включая государственный сектор и объекты критической инфраструктуры. В спектр облачных услуг входят решения форматов IaaS, PaaS и SaaS, аренда вычислительных мощностей, а также новые сервисы — виртуальные рабочие места VDI, VDI с GPU и WAF из облака.

«С улучшением макроэкономической ситуации и снижением ключевой ставки рынок ИТ-оборудования и услуг постепенно перейдет от задач по поддержанию инфраструктуры к внедрению инноваций и цифровых решений. «DатаРу» готова сопровождать этот процесс на каждом этапе — как за счет наличия сертифицированных совместных решений с российскими разработчиками программного обеспечения, так и благодаря высокому уровню до- и постпродажной поддержки, а также широкому спектру сопутствующих ИТ-услуг», – отметил Роман Гоц.