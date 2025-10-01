Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2025 г. №1461 «О национальной премии Российской Федерации в области информационных технологий «Цифровые решения»

Решено учредить национальную премию в области информационных технологий «Цифровые решения», которой удостаиваются граждане и российские организации, добившиеся значительных профессиональных достижений и внесшие большой вклад в развитие российской отрасли IT и укрепление цифрового суверенитета страны.

Ежегодно на конкурсной основе будет присуждаться до 15 премий по следующим направлениям: информационная безопасность; программное обеспечение; связь и телекоммуникации; платформы и сервисы; искусственный интеллект; кадры и образование; государственные услуги; информационная инфраструктура.

Премия может быть присуждена как по одному, так и по нескольким направлениям.

Объявление о проведении конкурса размещается на сайте Минцифры.

Лауреатам премии будут вручаться диплом и наградная статуэтка.

Перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения (утв. Президентом Российской Федерации 7 сентября 2025 г. №Пр-1979)

В федеральный проект «Национальная цифровая платформа «Здоровье» включат показатель удовлетворенности медиков использованием цифровых сервисов.

Рассмотрят возможность увеличения допустимого срока записи для получения медуслуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием портала госуслуг.

Сформируют предложения по разработке передвижных медицинских комплексов на базе самоходных внедорожников для использования в районах Крайнего Севера и в зоне проведения СВО.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2025 г. №1449 «Об утверждении Правил осуществления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии контроля за осуществлением публично-правовой компанией «Роскадастр» функций и полномочий, предусмотренных статьей 4 Федерального закона «О публично-правовой компании «Роскадастр», а также за соблюдением требований устава публично-правовой компании «Роскадастр»

Росреестр должен контролировать, как Роскадастр осуществляет возложенные на него функции и полномочия, а также как соблюдается устав компании. Установлен порядок контроля.

В частности, предусмотрено проведение плановых (раз в год) и внеплановых (не более 1 раза в квартал) проверок. Служба также анализирует качество предоставления компанией и ее филиалами госуслуг, следит за достижением Роскадастром показателей, установленных госпрограммами, за выполнением поручений и указаний Президента, Председателя Правительства и его заместителей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2025 г. №1443 «О применении мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях представления гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации»

В отдельных случаях граждане смогут предъявлять российский паспорт через мобильное приложение Госуслуг. Например, для подтверждения в магазинах возраста при покупке алкогольной, табачной продукции, энергетиков, при посещении музеев и зрелищных мероприятий, при покупке сим-карт, при заселении в гостиницу, при личном приеме в МФЦ (также в определенных случаях). Предъявление цифрового паспорта приравнивается к предъявлению бумажного.

Определен алгоритм действий для использования мобильного приложения.

Решено сформировать реестр с данными о юрлицах и видах их деятельности, для которых используются сведения, представляемые с использованием мобильного приложения Госуслуг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2025 г. №1427 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы правила взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных и состав информации о распространенной в Интернете рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке Службой. Речь идет в т. ч. о социальной рекламе.

В частности, уточнены сроки предоставления оператору рекламных данных информации о рекламе. Она передается в течение года со дня исполнения обязательства по распространению рекламы по заключенному договору. Это не касается рекламы, размещенной в составе авторских произведений в форме видеоролика.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2025 г. №1416 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. №1091»

Скорректированы правила надзора за учетом, комплектованием, хранением, использованием и обеспечением сохранности обязательного федерального экземпляра документов и книжных памятников, относящихся к национальному библиотечному фонду.

Решено отказаться от плановых мероприятий в отношении объектов среднего, умеренного и низкого риска. В отношении объектов среднего и умеренного риска будут проводить обязательные профилактические визиты.

Оговорено использование мобильного приложения «Инспектор».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2025 г. №1413 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313»

В 2025-2026 гг. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям будут предоставляться федеральные субсидии на создание инфраструктуры службы обработки вызовов по единым номерам 112 и 122 в указанных регионах. Утвержден порядок выделения и распределения средств.

Субсидии предоставляются по линии Минцифры на основании соответствующего соглашения, заключенного Министерством и высшим исполнительным органом региона с использованием ГИИС «Электронный бюджет». Приведена формула для определения размера субсидии.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2025 г. №1408 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2023 г. №2386»

Правительство скорректировало положение о Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере (ЕЦП).

В частности, к функциям ЕЦП дополнительно отнесено обеспечение учета сведений о лицах, имеющих право на дополнительные меры господдержки семей, имеющих детей. Расширен состав размещаемой на цифровой платформе информации. Уточнены функции СФР и Минтруда.

Сведения об использовании маткапитала (его части) будут формироваться СФР с использованием данных ЕГРН, предоставляемых ППК «Роскадастр» на основании межведомственного запроса, направляемого Фондом для принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении маткапиталом.

До 31 июля 2026 г. приостановлена возможность направления органами и организациями, оказывающими государственную соцпомощь, запросов о получении сведений о семьях, нуждающихся в соцподдержке, а также об их доходах и имуществе, для принятия решений об оказании им соцпомощи. До указанной даты такие данные СФР и Минтруд будут использовать для мониторинга социально-экономического положения граждан, нуждающихся в получении мер соцподдержки.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2025 г. №1388 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректировано положение о единой цифровой платформе «ГосТех». Урегулировано предоставление функциональных сервисов и технологий искусственного интеллекта.

Положения о ГИС «Управление единой цифровой платформой «ГосТех» и ГИС «Госмаркет» признаны утратившими силу.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2025 г. №1379 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректирован порядок предоставления информации для включения в ГИСП.

В частности, в данный ресурс вносятся также сведения о соответствии производимой продукции характеристикам российского высокотехнологичного оборудования, в отношении которого при формировании первоначальной стоимости основного средства налогоплательщик вправе учитывать расходы с применением коэффициента 2.

Уточнены правила формирования цифровых паспортов промышленной продукции.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2025 г. №1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. №1064»

Скорректировано положение о надзоре в области гражданской авиации. К направлениям контроля отнесены: соблюдение требования о размещении информации об условиях договора конкретной воздушной перевозки, содержащейся в электронном перевозочном документе, в АИС оформления воздушных перевозок (при оформлении документов в электронном виде); соблюдение оператором АИС требований к системе и ее оператору.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2025 г. «Правительство определило случаи, в которых можно использовать Госуслуги наравне с паспортом»

В сервисе «ГосДоки» на Госуслугах скоро появится возможность создать QR-код, который в ряде случаев при желании можно будет предъявлять наравне с паспортом. Возможности применения QR-кода будут расширяться по мере подключения организаций к сервису «ГосДоки» - предъявить QR-код можно будет только в них.

На первом этапе QR-код можно будет использовать в кино и музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при покупке товаров 18+, отправке или получении посылок. На последующих этапах возможность для этого появится в МФЦ, гостиницах, частных медорганизациях и салонах сотовых операторов. При проверке QR-кода будут отображаться только необходимые данные.

«ГосДоки» и Цифровое ID в Max - аналоги бумажных документов. Но ситуации, в которых их можно применять, определяются разными нормативными документами, соответственно, могут различаться.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 5 сентября 2025 г. «У россиян появится возможность доступа к востребованным интернет-сервисам в периоды ограничений»

Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности. Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы. Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.

Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов. Среди них - соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты и личные кабинеты операторов связи. Доступ будет обеспечен к Госуслугам, платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента и Правительства. Список будет пополняться.