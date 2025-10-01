CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НЦК ИСУ и Global ERP заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития отечественных систем класса ERP

Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом и компания «Бизнес Технологии», разработчик отечественной системы Global ERP, подписали соглашение о партнерстве. Основная цель сотрудничества — содействие развитию российских систем управления ресурсами (СУР), повышению их надежности и безопасности, а также соответствию функциональным требованиям крупнейших заказчиков.

В рамках соглашения стороны будут совместно работать над развитием архитектурных стандартов СУР, методологическим сопровождением и поддержке отечественных ERP-решений. Особое внимание будет уделено соответствию требованиям к ERP со стороны крупнейших российских предприятий, а также устранению дефицита кадровых и экспертных компетенций в этой сфере. Также партнеры сосредоточатся на методологии интеграции с государственными информационными системами и адаптации решений под требования российского законодательства.

«Уход зарубежных решений стал точкой невозврата, спровоцировав масштабную трансформацию рынка ERP-систем в России. Сегодня импортозамещение — это не тренд, а вопрос технологической независимости и экономической безопасности. Наше сотрудничество направлено на создание методологической основы для развития отечественных решений, которые не только смогут заменить зарубежные аналоги, но и выведут управление предприятиями на новый, современный уровень с учётом требований российского рынка», — отметил генеральный директор НЦК ИСУ Кирилл Семион.

«Многолетний опыт разработки и внедрения нашей системы Global ERP, включая реализацию проектов для крупных промышленных предприятий, позволит нам совместно с АНО «НЦК ИСУ» участвовать в совершенствовании методологии и подходов к развитию современных СУР. Наши наработки помогут в адаптации решений под различные отрасли, обеспечении высокой нагрузки и бесшовной интеграции с другими системами», — сказал технический директор компании «Бизнес Технологии» Александр Русских.

Сотрудничество НЦК ИСУ с другими российскими организациями строится на принципах открытости – к участию в подобных инициативах могут присоединиться другие российские вендоры, интеграторы, ИТ-ассоциации и заказчики. Это позволяет сформировать устойчивую и независимую методологическую экосистему, отвечающую потребностям крупного бизнеса и государственных корпораций в развитии российских технологий класса ERP.

