«СКБ Контур» и «Монополия» договорились о сотрудничестве

«СКБ Контур» и платформа «Монополия» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере электронного документооборота.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и операционный директор компании «Монополия» Кирилл Каликин. Сотрудничество направлено на цифровизацию логистической отрасли. В рамках партнерства стороны объединят усилия для автоматизации бизнес-процессов платформы «Монополия» с применением продуктов «СКБ Контур».

Партнеры также намерены совместно работать над предложениями по развитию форматов электронных перевозочных документов и апробации новых форматов в различных сценариях перевозок. Кроме того, в планах развитие новых сервисов с применением возможностей экосистем.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Логистика — это отрасль, где электронный документооборот имеет высокий потенциал для повышения операционной эффективности участников рынка. Мы рады, что наши эксперты будут совместно работать над развитием сервисов для всех участников рынка. Уверен, что у нас получится создать принципиально новые и эффективные сервисы для развития транспортно-логистической отрасли России

Кирилл Каликин, операционный директор компании «Монополия», сказал: «Сотрудничество с «СКБ Контур» еще больше упростит процессы с документооборотом перевозчиков на нашей платформе, а также привлечет новых пользователей благодаря экосистеме «Контура». Все это повышает прозрачность и эффективность логистического рынка в целом и является стратегическим шагом к формированию единого цифрового стандарта в логистике».

После подписания соглашения стороны провели рабочую встречу, на которой обсудили дальнейшие планы, а также подготовку к внедрению электронных перевозочных документов в рамках федерального закона 140-ФЗ «О внесении изменений в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

