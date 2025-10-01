Цифровой разрыв: каждый третий россиянин старше 55 лет боится остаться за бортом технологий

Исследование Аналитического центра НАФИ показало, что одной из наиболее уязвимых социальных групп в части цифровых компетенций сегодня являются россияне старшего возраста. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Общим показателем, позволяющим оценивать цифровую грамотность населения, является Индекс цифровой грамотности, мониторинг которого по международной методологии DigComp Аналитический центр НАФИ ведет с 2018 г.

Последние три года Индекс цифровой грамотности находится в стагнации (71 п.), хотя по данным на середину 2025 г. он составляет 71,4 п. из 100 возможных, то есть намечается рост к концу года.

Международная рамка цифровой грамотности DigComp включает пять основных компонент (сфер знаний), по которым ведется оценка и развитие цифровых компетенций населения. И по всем показателям у россиян старше 55 лет уровень знаний ниже, чем у более молодых. Особенно серьезные пробелы – в коммуникативной грамотности, цифровой безопасности и создании цифрового контента.

Если сравнивать показатели цифровой грамотности россиян разных возрастов, то самые большие различия – в коммуникационной грамотности (73,2 п. против 68,2 п.) и навыках решения проблем в цифровой среде (72,9 п. против 69,1 п.). В обоих случаях молодые россияне вполне могут выступать наставниками старших.

Заметны и гендерные различия в уровне цифровой грамотности старшего поколения. Женщины старше 55 лет чаще нуждаются в поддержке развития цифровых компетенций. Особенно в вопросах информационной грамотности (поиска и критического осмысления информации), а также создания цифрового контента.

В части цифровой безопасности знания женщин выше, чем у мужчин (69,0 против 68,4 п.). Однако у представителей обоих полов эта компонента цифровой грамотности одна из самых слабых по итогам оценки.

По показателю информационной грамотности у старшего поколения чаще возникают пробелы в умении искать, сохранять и обрабатывать нужную информацию, проверять ее достоверность.

В области коммуникационной грамотности россиянам старше 55 лет сложно работать с документами онлайн – они не до конца понимают, как устроены облачные сервисы. Кроме того, часто возникают трудности с получением госуслуг через интернет.

В теме создания цифрового контента фиксируются сложности с редактированием текстов и таблиц, а также с работой с аудио- и видеоматериалами.

В сфере цифровой безопасности самыми сложными в тестировании оказались вопросы, связанные с защитой персональных данных и влиянием цифровых технологий на здоровье человека.

В блоке решения проблем в цифровой среде практически по всем темам средние баллы относительно невысоки, но самой проблемной оказалась тема, связанная с организацией обучения и установками на непрерывное расширение собственных знаний в сфере цифровых технологий.

Опрошенные старше 55 лет значительно реже молодых россиян считают, что человек должен учиться цифровым навыкам самостоятельно. Если среди россиян младше 55 лет такую ответственность возлагают на себя 42%, то среди старших возрастных групп – уже 30%.

Напротив, представители старшего поколения чаще уверены, что цифровую грамотность людей должно развивать, прежде всего, государство (36% против 29% среди россиян младше 54 лет). Такая патерналистская установка создает дополнительные сложности в цифровом просвещении. В то же время эти ожидания формируют понятные каналы для обучения людей старшего возраста – например, посредством консультаций в МФЦ, распространения брошюр в центрах социального обслуживания и пр.

Недавнее исследование НАФИ «Что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность?» выявило, какие драйверы к цифровому обучению лучше работают для людей разного возраста – желание получить новые возможности или страх столкнуться с проблемами из-за нехватки знаний.

Мотивация россиян старше 55 лет связана, прежде всего, с желанием чувствовать себя увереннее и независимее. Люди хотят справляться с бытовыми задачами сами – от записи к врачу до онлайн-платежей – и боятся остаться в стороне от жизни, если не смогут пользоваться цифровыми технологиями. Страх изоляции, ограниченного доступа к общению, услугам и покупкам – один из главных драйверов «прокачки навыков» для старших.

Екатерина Галашева, менеджер по развитию инновационных ИТ-продуктов Аналитического центра НАФИ: «Сегодня доступность цифровых технологий изменила содержание проблемы информационного неравенства. Если несколько лет назад это было неравенство в доступе к дорогостоящим технологиям, то сегодня основным условием безопасного и эффективного доступа к ним становятся цифровые компетенции. И старшее поколение оказывается сегодня одной из самых уязвимых групп – проникновение цифровых устройств в их жизнь происходит быстрее освоения цифровых знаний и навыков.

Россияне старшего возраста в основном доверяют государству и ожидают от него поддержки, поэтому просветительские мероприятия и коммуникации следует организовывать в привычных социальных пространствах – поликлиниках, МФЦ, библиотеках, центрах социального обслуживания. Важно сочетать обучение с живым общением и практикой, чтобы формировать цифровую уверенность и разбирать конкретные проблемы и живые вопросы, с которыми сталкиваются люди старшего возраста».

Методология исследования

Данные об Индексе цифровой грамотности и его компонентах получены посредством всероссийского тестирования на платформе «Цифровой гражданин» (it-gramota.ru). Ежегодно в тестировании участвуют более 10 тыс. человек из всех субъектов России. Тестирование построено по международной методологии DigComp.

Данные социологических опросов получены посредством всероссийских онлайн-исследований, проведенных в 2024-2025 гг. по выборке из 1,6 тыс. и более респондентов. Выборки строились по данным официальной статистики (Росстат) и репрезентируют взрослое население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность не превышает 2% на уровне 95%- доверительного интервала.