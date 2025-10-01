CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность Бизнес Кадры
|

В Санкт-Петербурге стартовал крупнейший форум по кибербезопасности GIS DAYS 2025

Сегодня стартовал восьмой ежегодный форум по информационной безопасности GIS DAYS (Global Information Security Days*). Мероприятие продлится до 3 октября и объединит на своих площадках более 4000 очных участников и ведущих экспертов ИБ-отрасли.

В фокусе форума — практические аспекты импортозамещения в кибербезопасности. Специалисты Positive Technologies, «Код Безопасности», BI.ZONE, Aquarius, «ИнфоТеКС», Security Vision и других компаний представят реальные кейсы перехода на отечественные решения. Деловая программа включает тематические секции по сетевой безопасности, развитию DLP-систем и аналитике данных в ИБ.

Одним из ключевых событий станет пленарное заседание с участием представителей Минцифры, АНО «Цифровая экономика» и ведущих ИБ-вендоров, где обсудят интеграцию искусственного интеллекта в системы киберзащиты.

В рамках форума также пройдут CTF-соревнования для студентов с 15 тематическими кейсами, ярмарка вакансий и финал конкурса «Биржа ИБ-стартапов». Завершится программа 3 октября в Москве театральным треком с участием известного писателя и драматурга и Александра Цыпкина, который представит зрителям свои «киберновеллы».

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте gisdays.ru.

Global Information Security Days* — дни глобальной информационной безопасности

Рекламаerid:2W5zFFwbhgUРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/10478330060

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Знаменитая российская ИТ-компания спасена. Ей выделили миллиарды владельцы «Столото»

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще