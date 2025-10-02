CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Работа»: вакансии для экономистов и бухгалтеров лидируют по динамике роста зарплатных предложений в финансовом секторе

Эксперты «Авито Работы» изучили данные за январь-август 2025 года и выяснили, как менялись зарплатные предложения, спрос на новых сотрудников и соискательский интерес в финансовом секторе. Наиболее заметным стало увеличение предлагаемой оплаты в вакансиях для экономистов и бухгалтеров — в 1,2 раза за год. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По итогам января-августа 2025 г. средние зарплатные предложения в вакансиях для экономистов увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., составив 63,843 тыс. руб/мес. Кандидатам на вакансии бухгалтеров работодатели стали предлагать в среднем 60,206 тыс. руб/мес, что на 20% выше год к году. При этом по всем профессиям в сфере предлагаемая оплата выросла за год на 14%. Этот показатель складывается из усредненных значений зарплатных вилок в вакансиях и может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учтены бонусы, премии и прочие выплаты. На итоговый размер оплаты труда также влияют опыт и должность сотрудника, формат занятости, сфера деятельности компании и другие факторы.

Количество предложений для специалистов финансовой отрасли тоже выросло по сравнению с прошлым годом. В целом число вакансий увеличилось на 33%, а по отдельным профессиям наибольшую динамику показала позиция банковского работника — +46% год к году. По количеству опубликованных вакансий в топ-3 вошли бухгалтеры, банковские работники и финансовые консультанты — этих специалистов чаще всего искали работодатели в 2025 г. Отметим, что работа в финансовой сфере пользуется интересом и со стороны кандидатов: соискательская активность за год выросла на 89%.

«Мы видим, что на платформе растет как спрос, так и предложение в сфере финансов. Эти специалисты распределяют и сохраняют ресурсы, разрабатывают стратегии, управляют рисками, являясь важным звеном в деятельности любого бизнеса, способствуя его развитию, и в итоге обеспечивая стабильность в том числе всего общества. Работодатели, заинтересованные в квалифицированных кадрах, стараются привлекать и удерживать сотрудников не только повышая зарплатные предложения, но и расширяя бонусные корпоративные программы, организуя обучение, совершенствуя HR-бренд», — сказал директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

