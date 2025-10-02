В России внедряют роботизированные тренажёры для обучения студентов

Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис» создал робототехнический комплекс для работы с конвейерными системами. Робота уже применяют в Калининградском государственном техническом университете — на нём будущие инженеры обучаются программировать промышленных роботов для конвейерных систем.

Комплекс построен на базе отечественного промышленного робота Eidos A12-1450 и оборудован манипулятором из шести подвижных осей, тремя конвейерами, датчиками для определения деталей и их цвета, складом для заготовок и готовых изделий и ограждениями с системой безопасности.

Один из сценариев учебного роботизированного комплекса — сортировка заготовок по цвету: детали случайным образом подаются на конвейер, датчик определяет их цвет, после чего робот захватывает и сортирует их на конвейере. На таком тренажёре студенты учатся калибровать и программировать робота под реальную промышленную задачу — поиск дефектов изделий.

Николай Смирнов, директор центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис», сказал: «Специалисты нашего центра разработали управляющую программу для робототехнического комплекса и обучили преподавателей Калининградского государственного технического университета как с ним работать. Кроме того, комплекс обладает модульной конструкцией — его можно переоснащать для различных задач, включая сварку и фрезеровку. Это расширяет диапазон производственных сценариев для учебного процесса».

В Калининградском государственном техническом университете студенты применяют робототехнический комплекс на практических и лабораторных занятиях, для прохождения летней практики, а школьники и абитуриенты — на профориентационных мероприятиях.

Владимир Устич, проректор по учебной работе Калининградского государственного технического университета, отметил: «С ноября 2024 г. тренажёр освоили уже больше 90 студентов КГТУ, обучающихся по программам “Информатика и вычислительная техника”, “Автоматизация технологических процессов”, “Автоматизация управления жизненным циклом продукции» и «Цифровое производство и информационное моделирование”. В 2025 г. 2 студента защитили дипломные работы, связанные с робототехническим комплексом. Студенты понимают, что полученные практические навыки будут применимы в реальных компаниях, поэтому они работают с комплексом с явным интересом и желанием».

По словам экспертов университета «Иннополис», в ближайшие 5 лет всё больше учебных заведений будут внедрять в учебный процесс роботизированные комплексы на базе отечественных роботов.

Марина Дегтярь, руководитель центра образовательного партнёрства, университета «Иннополис», сказала: «Учебные роботизированные ячейки становятся эффективными инструментами подготовки квалифицированных кадров для промышленной отрасли, которая всё более роботизируется. Подобные учебные комплексы позволяют студентам освоить установку, наладку, программирование роботов, ещё учась в вузе, а позже на реальных производствах выпускники приступают к задачам уже с отточенными навыками. Симуляция таких производственных процессов помогает обучающимся бесшовно переходить от учебы к работе, а руководителям компаний — сократить время и расходы на обучение и адаптацию новых кадров».