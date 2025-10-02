CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Возможности технологий RAIDIX продемонстрировали в семи городах

Семинары, посвященные системам хранения данных на базе ПО RAIDIX, стали центром притяжения для более чем сотни представителей компаний-заказчиков и ИТ-интеграторов России и Беларуси.

Мероприятия прошли с 11 по 30 сентября в рамках Экспедиции «Рэйдикс».

После успешной первой «Экспедиции», состоявшейся в марте, петербургский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» продолжил серию выездных офлайн-мероприятий за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Пунктами второго маршрута стали Минск, Волгоград, Астрахань, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону и Махачкала, а также Воронеж, где вендор принял участие в ИТ-форуме «Цифроземье».

В ходе выступлений и последующего общения с аудиторией эксперты «Рэйдикс» уделяли особое внимание возможностям технологий и продуктов компании в контексте решения обширного спектра бизнес-задач заказчиков из различных отраслей. На сессиях обсуждался широкий круг вопросов: от оптимизации текущих инфраструктур до планирования новых внедрений.

Также отмечается, что большой интерес у потенциальных партнеров вызвали такие новинки «Рэйдикс», как конфигуратор расчета характеристик СХД для ускорения работы по определению конфигурации системы на этапе пресейла и Сервисный портал, оптимизирующий процесс оказания технической поддержки.

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»:

«Отправляясь в новую "Экспедицию", мы поставили перед собой важные цели: донести до незнакомой с продуктом аудитории ценность технологий RAIDIX, продемонстрировать возможность их применения в различных сценариях и подробно рассказать о вариантах партнерского взаимодействия. Я считаю, что нам это удалось, и поэтому уверен, что эта серия мероприятий станет первым шагом к реализации множества интересных проектов — аналогично тому, как таким шагом уже стала наша первая "Экспедиция" весной этого года. Я хотел бы поблагодарить всех участников за продуктивное деловое общение, а принявших участие в мероприятиях партнеров "Рэйдикс" — за весомый вклад в общий успех».

