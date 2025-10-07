Генеральный директор CorpSoft24 инвестировал в квантовые регуляторы «Атома»

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев стал соучредителем ООО «Атом». Компания готовит релиз full-stack платформы для автоматизированной разработки квантовых регуляторов для робототехники на основе собственного ПО– оптимизатора баз знаний. После успешной апробации квантовых регуляторов в семи промышленных проектах сквозная технология имеет большие перспективы применения во множестве направлений промышленной робототехники. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

ООО «Атом» было основано в 2023 г. командой инженеров, которые занимались исследованиями и реализацией проектов в области квантовых информационных технологий с начала 1990-х годов. В ходе деятельности им удалось оптимизировать описание квантового алгоритма интеллектуального управления, представив его в виде простой формулы, состоящей из трех квантовых операторов: суперпозиции, оракула и интерференции, и встроенного квантового генетического алгоритма. Эта формула была запрограммирована на языке С++ и теперь применяется для создания квантовых регуляторов и встраивания в классические промышленные микроконтроллеры – например, на архитектуре stm32.

«Более 95% робототехники и промышленных контуров управления во всем мире работает на PID-регуляторах (Proportional-integral-derivative controller) – устройствах, которые поддерживают параметр процесса на определенном уровне. Эти регуляторы могут работать только в одном определенном значении, в зависимости от настройки. И если в процессе работы оборудования меняются условия, то PID-регуляторы не могут адаптироваться, накапливаются ошибки в системе, снижается производительность, качество изделий, могут возникать аварии и так далее. Мы оптимизировали квантовый алгоритм, собрали на нем квантовый регулятор, который используется как программная надстройка над этими PID-регуляторами, в том числе для управления каскадными системами. Благодаря ему мы решили главную проблему ИИ – формирование качества управления – глобальная робастность (нечувствительность к помехам), самоорганизация неточных баз знаний, использование обучающего сигнала с физической модели объекта и адаптивность. Теперь самые простые процессоры работают эффективнее, чем самые продвинутые чипы на нейронных сетях или псевдоискусственном интеллекте. Таким образом уже сегодня мы можем использовать все преимущества квантовых вычислений для классических процессоров, применяемых во всей робототехнике не дожидаясь квантовых процессоров. Все наши решения защищены 11 патентами и представляют отечественную передовую квантовую сквозную ИТ», – сказал Роман Капков, основатель компании «Атом».

По его словам, данная сквозная технология была успешно апробирована на ряде ответственных проектов в разных отраслях промышленности и готова к промышленному внедрению. Наибольшего технического эффекта в уже реализованных кейсах удалось добиться при применении ИСУ с квантовым регулятором для управления системой азотного охлаждения адронного сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжелых ионов NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility проекта, который реализуется при участии Госкорпорации «Росатом»), тут удалось снизить расход азота на 53%. Применение квантового регулятора в роботе-манипуляторе повысило его точность в 103, а в мультироторном беспилотнике повысило его робастность и устойчивость при непредвиденных ситуациях в полете.

Стратегической задачей компании «Атом» является популяризация квантовых информационных технологий, обеспечение их доступности не только крупным корпорациям, но и небольшим инженерным командам, стартапам, научным центрам, а также отдельным энтузиастам. Если раньше ПО «Оптимизатор баз знаний» применялся только в рамках in-house разработки, то сейчас компания готовит релиз ПО в качестве облачного сервиса по модели SaaS и готова поддерживать авторов-разработчиков на своей платформе и делиться с ними прибылью от продажи квантовых регуляторов. Скоро инструменты для автоматизированной разработки нечетких и квантовых регуляторов для любой робототехники будут доступны по подписке каждому пользователю, имеющему ПК и доступ в интернет. При этом ему необязательно глубоко разбираться в языках программирования и квантовой механике.

Кроме того, в 2024 г. компания «Атом» выступила инициатором создания Квантового консорциума бизнеса и вузов для подготовки кадров в сфере квантовых информационных технологий и является Проектным офисом Консорциума. Консорциум решает ряд важных задач, изложенных в перечне поручений Президента России № Пр-1166.

ООО «Атом» как технологический стартап проходит несколько раундов финансирования. На первом этапе использовали собственные инвестиции основателей, на предварительном раунде (pre-seed) к ней присоединился генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев, который вложил в компанию средства и вошел в состав ее учредителей. Сейчас компания проводит раунд seed с целью масштабирования и развития SaaS-платформы.

«В России достаточно активно и давно говорят о перспективах квантовых технологий, компании находят инвесторов, но до решений, способных на практике приносить пользу, доходят немногие. Компания «Атом» – одна из тех, кто может продемонстрировать не просто прототип, который, возможно, когда-то «взлетит», а готовый инновационный продукт, уже внедренный в ходе крупных проектов и показавший реальную эффективность. Для меня эта инвестиция – важная, амбициозная миссия, вклад в настоящее и будущее передовых российских технологий», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

CorpSoft24 в целом уделяет большое внимание изучению и аккумулированию опыта в ИТ. Так, в 2024 г. компания запустила отдельное подразделение – лабораторию инноваций CorpLab, которая занимается исследованием современных тенденций в сфере облачных технологий, нейросетей и искусственного интеллекта.