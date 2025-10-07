CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«КомпТек» арендовал более 2 тыс. кв. м в офисном парке Comcity

Российский разработчик и поставщик ИT-решений «КомпТек» арендовал две тыс. кв. м в фазе «Браво» офисного парка Comcity в Москве. Компания переехала из здания, где снимала площади на протяжении 17 лет. Консультант сделки — Bright Rich | CORFAC International. Об этом CNews сообщили представители Bright Rich.

«КомпТек» арендовал помещение в формате «shell and core» и самостоятельно занимался его отделкой. Это позволило арендатору адаптировать пространство под свои операционные задачи.

«Переезд, особенно после многолетней работы на предыдущей локации, всегда сопровождается стрессом. Однако современная архитектура Comcity, продуманные зелёные зоны и развитая инфраструктура служили определяющими факторами при выборе нового штаба. Важным преимуществом стала возможность создать офисное пространство под наши задачи — от проектирования интерьера до построения ИT-инфраструктуры. В Comcity мы создали среду, которая не только отвечает функциональным требованиям, но и поддерживает сотрудников на этапе адаптации, обеспечивая плавный переход в новое рабочее пространство», — сказала Марина Брюсова, PR-директор «КомпТек».

«В последнее время спрос на офисном рынке Москвы смещается в районы, расположенные на удалении от центра города. В этих локациях есть возможность арендовать крупный офисный блок в качественном бизнес-парке с развитой внутренней инфраструктурой и благоустроенной территорией. Стоимость аренды в загородных проектах доступнее, а близость к транспортным узлам позволяет сотрудникам комфортно добираться до работы», — сказала партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

Comcity — это офисный парк класса А на юго-западе Москвы. Проект состоит из двух фаз — «Альфа» (185 тыс. кв. м) и «Браво» (93 тыс. кв. м). На территории офисного парка находятся отель Azimut, торговая галерея, подземный и наземный паркинги, многочисленные парки и зоны отдыха. Ежедневно Comcity посещает более 15 тыс. человек.

