CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на повышение эффективности управления данными и внедрение инновационных ИТ-решений.

В рамках партнерства стороны намерены сотрудничать в области оптимизации управления данными, улучшения качества и достоверности данных, а также повышения уровня управленческих решений путем внедрения надежных и эргономичных ИТ-продуктов.

Николай Ульянов, заместитель председателя правления МКБ, сказал: «Современный банковский бизнес требует гибких и масштабируемых решений для работы с большими объемами информации. DIS Group обладает необходимой нам экспертизой в области управления данными, и мы уверены, что это партнерство позволит нам вывести продолжить развитие нашей инфраструктуры управления данными».

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, отметил: «Мы рады развитию сотрудничества с МКБ как одним из ключевых игроков банковского рынка. Наши решения по управлению данными помогают банкам и финансовым организациям оптимизировать текущие процессы, обеспечивать необходимую скорость доступа к данным и их обработки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Исследование: как применяются в России low-code платформы

У Microsoft внезапно проснулась любовь к России. Поданы заявки на регистрацию сразу двух новых брендов

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще