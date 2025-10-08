МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на повышение эффективности управления данными и внедрение инновационных ИТ-решений.

В рамках партнерства стороны намерены сотрудничать в области оптимизации управления данными, улучшения качества и достоверности данных, а также повышения уровня управленческих решений путем внедрения надежных и эргономичных ИТ-продуктов.

Николай Ульянов, заместитель председателя правления МКБ, сказал: «Современный банковский бизнес требует гибких и масштабируемых решений для работы с большими объемами информации. DIS Group обладает необходимой нам экспертизой в области управления данными, и мы уверены, что это партнерство позволит нам вывести продолжить развитие нашей инфраструктуры управления данными».

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, отметил: «Мы рады развитию сотрудничества с МКБ как одним из ключевых игроков банковского рынка. Наши решения по управлению данными помогают банкам и финансовым организациям оптимизировать текущие процессы, обеспечивать необходимую скорость доступа к данным и их обработки».