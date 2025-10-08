Платформа «Топнлаб Плюс» включена в реестр отечественного ПО

«Топнлаб Плюс» (ООО «Рэд») — цифровая платформа для риелторов, входящая в состав группы «Плюс» — включена в Единый реестр российского программного обеспечения. Этот статус подтверждает, что продукт разработан российской командой и соответствует требованиям Минцифры России. Он также открывает компании новые возможности для развития. Об этом CNews сообщили представители группы «Плюс».

Внесение в реестр дает освобождение от НДС на продажу и предоставление доступа к программному обеспечению. Для компании — это официальное подтверждение технологической надежности продукта. Также включение в реестр отечественного ПО обеспечивает приоритет при участии в государственных закупках и доступ к мерам господдержки: от грантов до льготных кредитов. Процедура включения в реестр заняла несколько месяцев и потребовала подготовки большого объема юридических и финансовых документов.

«Включение «Топнлаб Плюс» в реестр — важный шаг для компании. Мы получили официальный статус отечественного ПО, что подтверждает нашу технологическую независимость и качество разработки. Это дает конкурентные преимущества, позволяет активнее развивать продукт и расширять его присутствие на рынке. Для клиентов и партнеров это дополнительный сигнал о надежности и долгосрочности нашего решения», — сказал Арам Пепанян, исполнительный директор группы «Плюс», руководитель «Топнлаб Плюс».