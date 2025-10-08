CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Т1» и OpenYard заключили соглашение о партнерстве в области инженерного анализа и сервисной поддержки

ИТ-холдинг «Т1» и OpenYard подписали соглашение о партнерстве: теперь оборудование OpenYard по всей территории России будет обслуживаться силами «Т1 Сервионика», федерального сервисного оператора в области ИКТ, а ПО для инженерного анализа «Т1 Интеграция» ускорит разработку новых продуктов и решений вендора.

В рамках соглашения R&D-команды OpenYard будут использовать «Инженерный анализ Т1» для ускорения цикла исследований, повышения точности инженерных расчетов и снижения издержек на этапах проектирования и тестирования.

Сотрудничество с «Т1 Сервионика», в свою очередь, позволит OpenYard предложить своим клиентам не только собственные серверные решения, но и гарантированный сервис высокого уровня по всей стране без необходимости строить собственную инфраструктуру поддержки. Для клиентов это означает надежное сопровождение оборудования, прозрачные условия и оптимальное соотношение цены и качества.

«Т1 Сервионика» обеспечивает сервисную поддержку в любом регионе России и имеет опыт работы с компаниями в самых разных отраслях. Такое партнерство позволит OpenYard быстрее масштабировать присутствие на рынке, а также существенно расширить географию эксплуатации оборудования и повысить уровень удовлетворенности клиентов и степень их доверия к технике вендора.

«В рамках партнерства с OpenYard мы объединяем сразу два ключевых направления — сервисную экспертизу и развитие собственных отечественных ИТ-решений. С одной стороны, «Т1 Сервионика» обеспечит высокий уровень поддержки оборудования OpenYard по всей стране. С другой — наша платформа «Таумерикс» станет инструментом для ускорения R&D-процессов в компании и поможет создавать новые продукты быстрее и эффективнее», — отметил Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция».

«Партнерство с «Т1» открывает для OpenYard новые возможности для масштабирования и повышения качества клиентского сервиса. Совместно мы сможем быстрее внедрять инновации и обеспечивать надежную поддержку. Для нас важно, чтобы клиенты получали не только современные технологии, но и уверенность в их надежной работе», — сказал Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard.

