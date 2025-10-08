Ученые РТУ МИРЭА создали цифровую карту веломаршрутов для Новой Москвы

Специалисты РТУ МИРЭА разработали базу данных велосипедных маршрутов и инфраструктуры для района Коммунарка. Проект включает подробную цифровую карту с информацией о всех существующих и планируемых велодорожках, созданную с помощью современных геоинформационных технологий. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

База данных вело-маршрутов особенно актуальна для быстрорастущего района Новой Москвы, где велосипедная инфраструктура пока развита слабо. Многие жители вынуждены передвигаться по автомобильным дорогам или пешеходным тропам, что создаёт опасные ситуации. Новый проект поможет планировать безопасные маршруты и развивать велотранспорт в регионе.

В ходе работы учёные собрали и систематизировали данные о существующей инфраструктуре, создали подробную векторную карту и загрузили информацию в специальную базу данных. Для визуализации использовалась программа QGIS, а для хранения данных — система PostgreSQL. Особое внимание уделялось точности информации и удобству ее использования.

«Наш продукт — это первый шаг к созданию комфортной велосипедной инфраструктуры в Новой Москве, — сказал заведующий кафедрой геоинформационных систем РТУ МИРЭА, доцент, кандидат технических наук Алексей Двилянский. — Созданная база данных не только помогает планировать маршруты, но и может стать основой для будущего развития транспортной сети района».

Аналогов авторского проектирования велоинфраструктуры для района Коммунарка ранее не существовало. Открытые базы геоданных, такие как OpenStreetMap, фиксируют лишь уже построенные объекты, но не предлагают решений для территорий с их нехваткой. Автор проекта, студент РТУ МИРЭА Семен Семенов: «Мною было проведено личное полевое исследование: я изучил район, проанализировал транспортные потоки и выявил критический дефицит велодорожек. На основе этого была разработана оригинальная концепция, учитывающая безопасность и удобство передвижения».

Проект уникален не только авторским подходом, но и научно-практической базой. Впервые создана цифровая модель потенциальной велоинфраструктуры, ориентированная на будущую реализацию. Как отмечает Семенов, «Это не просто карта, а инструмент для градостроителей, содержащий готовые решения». Среди трудностей — отсутствие готовых аналогов и необходимость комплексного анализа территории. Однако результат — детально проработанная концепция, которая может стать основой для развития района.

Проект уже прошел успешное тестирование и готов к внедрению. В будущем базу данных планируется регулярно обновлять и расширять, добавляя новые функции для удобства жителей и городских планировщиков.