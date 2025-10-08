Удаленка закрепилась: в 2025 г. каждая десятая вакансия в России — дистанционная

Несмотря на сокращение числа вакансий на рынке труда, удаленный формат занятости продолжает усиливать позиции: сегодня каждое десятое предложение о работе в России предполагает возможность работать из дома. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным hh.ru, с января по сентябрь 2025 г. работодатели разместили более 8,1 млн вакансий — это на 12% меньше, чем годом ранее. При этом число предложений с удаленкой, напротив, выросло на 17% и достигло 745 тыс. (9% от общего объема). Для сравнения: в 2024 г. их было 637 тыс. или 7%.

Удаленный формат занятости укрепил свои позиции и в предпочтениях сотрудников. По данным опроса hh.ru, проведенного летом 2025 г., лишь 16% работающих россиян готовы полностью вернуться в офис. В то же время 23% заявили, что хотят трудиться исключительно из дома, еще 26% выбирают гибрид, а 35% отметили, что при необходимости готовы сменить офис на удаленку. Таким образом, для соискателей дистанционная занятость уже не воспринимается как бонус, а стала обязательным требованием: почти половина кандидатов (48%) учитывают ее наличие при выборе работодателя. При этом на первом месте по значимости остается высокий доход (79%), на втором — гибкий график (53%).

В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удаленке вошли преимущественно специалисты в сфере ИТ, аналитики и консалтинга, а также представители смежных направлений. Лидирует дата-сайентист с медианной зарплатой 251,4 тыс. руб., на втором месте — DevOps-инженер (250,9 тыс. руб.).

Далее идут агент по недвижимости (212,9 тыс.), системный аналитик (201 тыс.), менеджер или консультант по стратегии (200 тыс.), брокер (197,5 тыс.), программист (174,6 тыс.), системный инженер (150 тыс.), сетевой инженер (148,1 тыс.) и BI-аналитик (147,9 тыс.).

Регионы также показывают рост как числа предложений с удаленкой, так и уровня зарплат. Лидером по динамике стал Забайкальский край, где количество таких вакансий увеличилось за год почти вдвое (+90%). Существенный прирост зафиксирован также в Чукотском автономном округе (+65%), Магаданской области (+55%) и Амурской области (+53%). Более умеренный рост наблюдается в Кабардино-Балкарии (+38%), Оренбургской области (+37%) и Республике Бурятия (+35%). В Алтайском крае число предложений выросло на 28%, а в Хабаровском крае и Чувашской Республике — на 25%.

Заметный рост медианных зарплат, которые предлагают удаленщикам, отмечается в Республике Тыва, где показатель увеличился за год более чем в два раза — с 42 тыс. руб. до 95 тыс. руб. (+126%). В Чукотском автономном округе медианная зарплата на удаленке выросла в два раза, достигнув 100 тыс. руб.. Существенный рост также зафиксирован в Сахалинской области (+75%, до 64,7 тыс. руб.), Камчатском крае (+74%, до 70 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком АО (+67%, до 68 тыс. руб.). В Амурской области медианный доход увеличился на 64% (до 71,1 тыс. руб.), в Ненецком АО — на 63% (до 68 тыс. руб.). Рост на уровне 60% показали Республика Карелия (до 68 тыс. руб.), Республика Коми (до 68 тыс. руб.) и Республика Ингушетия (до 60 тыс. руб.).

«Удаленная занятость окончательно закрепилась в тройке ключевых факторов выбора работы наряду с уровнем дохода и графиком. Несмотря на то, что часть компаний возвращает сотрудников в офисы, бизнес понимает: без удаленки сложно конкурировать за лучших специалистов. Особенно это заметно в ИТ, где дистанционный формат стал отраслевым стандартом. Сегодня удаленка уже не воспринимается как редкая опция: для работодателей это инструмент конкуренции за кадры, а для сотрудников — фактор, определяющий привлекательность компании», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.