Postgres Professional и «Бизматика-Консалтинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Представитель российского рынка систем управления базами данных, компания Postgres Professional, и «Бизматика-Консалтинг», специализирующееся на сквозной автоматизации процессов и внедрении ИИ-платформ, подписали меморандум о технологическом партнерстве.

Подписанный документ подтверждает намерение компаний развивать совместимость разрабатываемых ими решений для целей расширения доступных российским заказчикам импортозамещенных технологий работы с данными.

Решения Postgres Professional представляют собой экосистему продуктов для управления данными. Компания разрабатывает усовершенствованную СУБД на основе PostgreSQL – Postgres Pro Standard, а также СУБД для высоконагруженных систем Postgres Pro Enterprise и ее версию для «1С». В 2025 г. вышла на рынок уникальная СУБД с горизонтальным масштабированием Postgres Pro Shardman для работы с большими объемами данных до нескольких петабайт. Все три решения входят в Единый реестр российского программного обеспечения и сертифицированы ФСТЭК. Кроме того, в экосистему входит графическая платформа для эффективного управления базами данных через единый веб-интерфейс Postgres Pro Enterprise Manager, инструмент, упрощающий миграцию с зарубежных СУБД на Postgres Pro, и ряд других систем.

«Бизматика – Консалтинг», головная компания группы «Бизматика», представляет ряд решений в области сквозной автоматизации процессов управления данными, полного жизненного цикла документов в организации, финансового планирования, управления, прогнозирования и моделирования, а также специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта. Одно из флагманских решений собственной разработки – уникальная платформа для автоматизированной обработки неструктурированных документов с использованием ИИ. Платформа РИО позволяет извлекать ключевые данные из документов и передавать их в целевые информационные системы, сохраняя документ в структурированном электронном архиве. Платформа успешно внедрена в ряде коммерческих банков и крупных финансовых структурах, операторах связи и компаний других индустрий. Платформа применяется для обработки корреспонденции, управления кадровым делопроизводством, бухгалтерскими первичными документами и юридической корреспонденции. Благодаря использованию ИИ и многолетнему опыту, платформа демонстрирует сокращение сроков обработки документов до 80%, снижение трудозатрат и повышение качества операций.

Соглашение предполагает реализацию комплекса технических и информационно-методических мер для развития совместимости решений компаний, а также проведение совместных экспертных и маркетинговых мероприятий, связанных с разработкой и использованием цифровых технологий. Также компании договорились вести совместную разработку приоритетных проектов и создавать условия для внедрения совместно разработанных технологий и продуктов.

«Отрадно констатировать, что процесс импортозамещения наконец перешел из стадии благих намерений к этапу реальной миграции компаний на отечественное ПО. И очень важно в этот период расширять возможности доступных заказчикам российских разработок, в том числе за счет более легкой интегрируемости комплементарных продуктов. Наше сотрудничество с ООО «Бизматика-Консалтинг» вносит свой вклад в решение этой задачи», – сказал генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко.

«Мы рады открыть новую главу в процессах импортозамещения ключевых компонент прикладных решений. Проведя тестирование совместимости, мы сможем предложить нашим заказчикам комплексный подход к внедрению бизнес-компонент их ИТ-архитектуры, с подтвержденной надежностью и производительностью. В конечном счете заказчики хотят получить результат, а не процесс. И именно такой результат они получат от сотрудничества наших компаний», – отметил генеральный директор «Бизматика-Консалтинг» Григорий Данишевский.