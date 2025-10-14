«1С Про Консалтинг» запускает услугу HR-консалтинга для бизнеса

Компания «1С Про Консалтинг», созданная выходцами из «большой четверки» и компанией «1С», запускает услугу HR-консалтинга для бизнеса. Новый сервис нацелен на содействие ИТ-компаниям в глубокой трансформации процессов управления человеческим капиталом, повышении эффективности HR-процессов и адаптации к современным вызовам сложного рынка труда. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Новая услуга, разработанная специалистами «1С Про Консалтинг» с более чем 20-летним опытом работы в международных и российских холдинговых структурах, охватит ключевые направления HR, включая управление, подбор и развитие персонала, разработку систем премирования, работу с корпоративной культурой компании.

Молодой ИТ-бизнес сможет получить методологическую поддержку на любом этапе построения HR-функции, начиная с запуска юрлица и подготовки к трудоустройству первых сотрудников, до внедрения первых автоматизированных решений, таких как КЭДО или система автоматизированного рекрутмента. Кроме того, таким компаниям помогут с разработкой корпоративной миссии и ценностей.

Зрелому бизнесу «1С Про Консалтинг» предложит глубинный аудит и диагностику HR-функции, поддержку в рамках разработки и актуализации HR-стратегии, повышения эффективности процессов подбора, обучения, управления результативностью персонала.

Помимо этого, топ-менеджеры компаний смогут воспользоваться личными консультациями в области HR и развития управленческих команд. В рамках услуги «1С Про Консалтинг» также организует проведение стратегических сессий, тренингов, бизнес-квестов и других форм командного взаимодействия.

«Мы видим, что в последние годы функция HR все глубже трансформируется из операционной и сервисной службы в стратегического партнера для бизнеса. В качестве подтверждения глобальности данного процесса можно привести факт того, что в сентябре 2025 г. на Всемирном экономическом форуме (WEF) Директора по персоналу крупнейших компаний мира выступали наравне с CEO и CTO. Человеческий ресурс становится важнейшим активом и ценностью для бизнеса. Культура компании из красивого словосочетания превращается в ключевой фактор привлечения и удержания сотрудников. Гибкий подход к оргдизайну и управлению, грамотная автоматизация процессов позволяют повышать производительность. Умение провести команду через неопределенность является безусловным требованием для современных лидеров. Поэтому от грамотно выстроенной работы с людьми напрямую зависит адаптивность и устойчивость бизнеса. Опыт наших экспертов будет полезен рынку как для точечной работы с отдельными составляющими жизненного цикла сотрудника, так и с концептуальными вопросами построения желаемого пути от первой точки соприкосновения с кандидатом до планомерного долгосрочного развития сотрудника внутри компании. Иными словами, чтобы нужные люди с необходимыми навыками оказались в требуемое время на нужных местах и с готовностью росли вместе с компанией», – сказала Татьяна Турбина, руководитель направления и директор по персоналу «1С Про Консалтинг».