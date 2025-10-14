Архитектура чипа LinQ H компании «ХайТэк» получила международную патентную защиту

Компания «ХайТэк» объявила о получении евразийского патента на архитектуру процессора LinQ H1 для ускорения расчета прямого хода нейронных сетей. Патент обеспечивает правовую защиту интеллектуальной собственности компании и открывает новые возможности для экспортной деятельности на международном рынке.

Полученный патент распространяется на чипы LinQ и собственные IP-блоки, что позволяет компании юридически подтверждать авторство разработки при продаже вычислительных модулей и лицензировании технологий за рубежом.

Патентный поверенный РФ Борис Герасин сказал: «На основании проведенного нами комплексного анализа технического уровня было установлено, что архитектура процессора LinQ H1 для ускорения расчета прямого хода нейронных сетей соответствует существующим передовым достижениям науки и техники на мировом уровне. Мы провели тщательный патентный поиск по территориям ключевых государств — Великобритании, Германии, Франции, Японии, США и России — с ретроспективой в 20 лет. Результаты исследования позволили отнести данный объект к патентоспособным решениям и подтвердить его конкурентоспособность в соответствующей отрасли применения. Получение патента — это результат кропотливой работы, которая обеспечивает «ХайТэк» надежной правовой защитой на международном уровне».

Заместитель генерального директора компании «ХайТэк» Михаил Фролов сказал: «Международный патент — это ключевой инструмент экспортной стратегии. Теперь мы можем предъявить патент как неоспоримое доказательство того, что LinQ H1 — наша оригинальная интеллектуальная собственность, а не заимствованное решение. Это критически важно для построения доверия на международном рынке и защиты наших инвестиций в R&D. Патент открывает двери для полноценной коммерциализации технологии за рубежом».