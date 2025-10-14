CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Норбит» и «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества

«Норбит» и создатель low-code-платформы Xsquare на базе PostgreSQL «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества.

Благодаря кооперации экспертных команд клиенты смогут проектировать тиражируемые отраслевые решения и системы, используя low-code платформу Xsquare в качестве технологической основы.

Xsquare — российская платформа для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование, которая является оптимальной заменой решениям иностранных гигантов. Построенная на СУБД PostgreSQL, она обеспечивает высокую производительность, безопасность и масштабируемость решений, что критически важно для крупных корпоративных заказчиков и государственных структур.

Денис Шелкунов, коммерческий директор Xsquare, сказал: «Партнерство открывает новые горизонты для масштабных внедрений Xsquare. Мы уверены, что опыт «Норбит» в реализации сложных ИТ-проектов и компетенции в области цифровой трансформации ускорят переход компаний на отечественную платформу, обеспечив высокое качество сопровождения и гибкую адаптацию решений под конкретные бизнес-задачи. Вместе мы формируем новую цифровую норму, где российские инновации становятся стандартом эффективности, надежности и технологической независимости».

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказал: «Рынок требует решений, которые позволяют оперативно адаптироваться к новым вызовам. Совместная работа «Норбит» и «Хи-Квадрат» над продвижением платформы Xsquare предоставит широкие возможности для оперативной цифровой трансформации с измеримым экономическим эффектом не только крупному, но и среднему бизнесу».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще