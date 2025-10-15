«МТС Юрент» на 26,1% нарастил количество поездок за 9 месяцев 2025 года

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил результаты операционной деятельности за девять месяцев 2025 г. Количество поездок на платформе «МТС Юрент» за девять месяцев 2025 года выросло на 26,1% — до 106,7 млн. Это больше поездок, чем пользователи платформы совершили за весь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Общее количество зарегистрированных на платформе аккаунтов выросло на 25% — до 35 млн аккаунтов.

Количество локаций присутствия сервиса в России выросло с 181 на конец сентября 2024 г. до 202 по состоянию на конец сентября 2025 г. (+21 локация).

«В этом сезоне мы отметили рост частотности поездок пользователей на фоне снижения среднего времени поездки. Самокаты заняли полноценную нишу в системе общественного транспорта и в 9 из 10 поездок используются именно для передвижения из точки А в точку Б. Несмотря на негативные факторы, такие как погода и отключения мобильного интернета, мы видим продолжающийся рост спроса на самокаты, особенно в городах за пределами Москвы, где в этом сезоне активно росла доля транспортного сценария», — сказал Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент».