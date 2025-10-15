Умные решения для города и дома: в октябре в Москве пройдет Interlight | Smart City & Home

Интерфейс будущего уже сегодня ‒ в «Крокус Экспо» соберутся лидеры автоматизации, светотехники и урбанистики.

С 21 по 24 октября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет выставка Interlight | Smart City & Home, которая станет ключевым событием для профессионального сообщества в области освещения, автоматизации зданий, цифровизации городской среды и систем безопасности.

В этом году экспозиция выходит на новый уровень ‒ впервые будет представлено отдельное направление Smart City & Home, посвященное умным решениям для дома и города.

Умное освещение как стратегия развития городской среды

В условиях ускоренной цифровизации освещение перестает быть элементом дизайна и становится инфраструктурной платформой. Автоматизация систем освещения ‒ это не просто тренд, а важнейший этап построения энергоэффективных и безопасных пространств, как в городах, так и в жилой застройке.

Как подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»: «Современные технологии ‒ это ключевой драйвер создания комфортной и безопасной среды для горожан». Внедрение таких решений уже идет в рамках программ комплексного развития территорий по всей стране.

В частности, Данил Гришин, директор по развитию бизнеса компании DigiCity, которая примет участие в выставке, считает, что на сегодняшний день лидером по внедрению цифровых решений в России можно назвать Москву. Кроме того, «локомотивами» цифровой трансформации являются Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск – эти города активно развивают свои программы. «Но настоящие прорывы часто случаются на уровне небольших городов и районов, где меньше бюрократии. Такие как Пушкино, Химки, Мытищи, где тоже уже используются комплексные системы управления. Они не ждут указаний сверху, а действуют по принципу «показать и потом масштабировать», – уверен эксперт. По его словам, цифровизация помогает решать три основные проблемы городской среды: потерю ресурсов, отсутствие быстрой реакции и низкий уровень комфорта.

Smart City & Home ‒ площадка для интеграции технологий и потребностей

Новое направление Smart City & Home объединит производителей, интеграторов, девелоперов, представителей власти и инженеров, создавая полноценную экосистему взаимодействия на стыке технологий и реальных потребностей. В этом году будет представлен коллективный стенд резидентов Сколково. Свои инновационные разработки представят сразу 10 участников. Здесь будут представлены ведущие производители и разработчики – такие, как Systeme Electric, Ledvizor, DKC, а также платформенные игроки: СберСити, KNX24, iRidi, AWADA SYSTEMS, Интерра и другие лидеры отрасли.

Российские разработки: от контроллеров до энергоучета

Как рассказал Иван Рысев, менеджер по работе с клиентами Wiren Board – компании-экспонента предстоящей выставки, наибольшим спросом в России пользуются сценарии, связанные с управлением освещением, шторами, защитой от протечек и экономией энергоресурсов. «Наши решения легко интегрируются в уже отремонтированные помещения, а для тех, кто начинает с нуля, предоставляют гибкость, надежность и совместимость с ведущими экосистемами», ‒ поделился эксперт.

Продукты компании работают на таких протоколах, как Modbus, KNX, Z-Wave, Zigbee и поддерживают голосовое управление через Алису, а также интеграции с Home Assistant и другими системами.

