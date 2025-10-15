CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Умные решения для города и дома: в октябре в Москве пройдет Interlight | Smart City & Home

Интерфейс будущего уже сегодня ‒ в «Крокус Экспо» соберутся лидеры автоматизации, светотехники и урбанистики.

С 21 по 24 октября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет выставка Interlight | Smart City & Home, которая станет ключевым событием для профессионального сообщества в области освещения, автоматизации зданий, цифровизации городской среды и систем безопасности.

В этом году экспозиция выходит на новый уровень ‒ впервые будет представлено отдельное направление Smart City & Home, посвященное умным решениям для дома и города.

Умное освещение как стратегия развития городской среды

В условиях ускоренной цифровизации освещение перестает быть элементом дизайна и становится инфраструктурной платформой. Автоматизация систем освещения ‒ это не просто тренд, а важнейший этап построения энергоэффективных и безопасных пространств, как в городах, так и в жилой застройке.

Как подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»: «Современные технологии ‒ это ключевой драйвер создания комфортной и безопасной среды для горожан». Внедрение таких решений уже идет в рамках программ комплексного развития территорий по всей стране.

В частности, Данил Гришин, директор по развитию бизнеса компании DigiCity, которая примет участие в выставке, считает, что на сегодняшний день лидером по внедрению цифровых решений в России можно назвать Москву. Кроме того, «локомотивами» цифровой трансформации являются Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск – эти города активно развивают свои программы. «Но настоящие прорывы часто случаются на уровне небольших городов и районов, где меньше бюрократии. Такие как Пушкино, Химки, Мытищи, где тоже уже используются комплексные системы управления. Они не ждут указаний сверху, а действуют по принципу «показать и потом масштабировать», – уверен эксперт. По его словам, цифровизация помогает решать три основные проблемы городской среды: потерю ресурсов, отсутствие быстрой реакции и низкий уровень комфорта.

Smart City & Home ‒ площадка для интеграции технологий и потребностей

Новое направление Smart City & Home объединит производителей, интеграторов, девелоперов, представителей власти и инженеров, создавая полноценную экосистему взаимодействия на стыке технологий и реальных потребностей. В этом году будет представлен коллективный стенд резидентов Сколково. Свои инновационные разработки представят сразу 10 участников. Здесь будут представлены ведущие производители и разработчики – такие, как Systeme Electric, Ledvizor, DKC, а также платформенные игроки: СберСити, KNX24, iRidi, AWADA SYSTEMS, Интерра и другие лидеры отрасли.

Российские разработки: от контроллеров до энергоучета

Как рассказал Иван Рысев, менеджер по работе с клиентами Wiren Board – компании-экспонента предстоящей выставки, наибольшим спросом в России пользуются сценарии, связанные с управлением освещением, шторами, защитой от протечек и экономией энергоресурсов. «Наши решения легко интегрируются в уже отремонтированные помещения, а для тех, кто начинает с нуля, предоставляют гибкость, надежность и совместимость с ведущими экосистемами», ‒ поделился эксперт.

Продукты компании работают на таких протоколах, как Modbus, KNX, Z-Wave, Zigbee и поддерживают голосовое управление через Алису, а также интеграции с Home Assistant и другими системами.

Регистрация на выставку уже открыта. Используйте промокод IL25-KFVAU для бесплатного посещения по ссылке.

Официальный сайт и список участников.

Рекламаerid:2W5zFHa2PWYРекламодатель: ООО "Гефера Медиа"ИНН/ОГРН: 7705365187/1027700211417Сайт: https://interlight-building.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще