Завершается первый этап конкурса по системному программированию Open OS Challenge 2025 с призовым фондом 1 млн рублей
Завершается регистрация и первый этап всероссийского конкурса для системных разработчиков Open OS Challenge 2025. Мероприятие, посвященное системному программированию и созданию open source, в этом году проводится уже в третий раз.
Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. К участию приглашаются профессиональные IT-специалисты и энтузиасты open source в возрасте от 18 лет.
Об организаторах и партнерах:
- Организатор: сообщество разработчиков OpenScaler.
- Генеральный партнер: «СберТех».
- Технологический партнер: платформа для работы с исходным кодом GitVerse.
- При поддержке: компаний «Скала^р» (Группа Rubytech) и Orion Soft.
- Оператор: АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
Что ждет участников?
Конкурсантам предстоит решить задачи по разработке, администрированию и практическому применению операционных систем на основе ядра Linux. Работа будет вестись с использованием дистрибутива OpenScaler и платформы GitVerse для хостинга и совместной разработки кода.
Ключевые языки программирования: C, C++, Python, Golang, Rust.
Open OS Challenge — это не только борьба за призы, но и возможность профессионального роста, обмена опытом и реального вклада в развитие open source-сообщества России.
Регистрация и подробная информация о конкурсе доступны на официальном сайте.