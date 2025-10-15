CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Завершается первый этап конкурса по системному программированию Open OS Challenge 2025 с призовым фондом 1 млн рублей

Завершается регистрация и первый этап всероссийского конкурса для системных разработчиков Open OS Challenge 2025. Мероприятие, посвященное системному программированию и созданию open source, в этом году проводится уже в третий раз.

Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. К участию приглашаются профессиональные IT-специалисты и энтузиасты open source в возрасте от 18 лет.

leechee.jpeg

Об организаторах и партнерах:

  • Организатор: сообщество разработчиков OpenScaler.
  • Генеральный партнер: «СберТех».
  • Технологический партнер: платформа для работы с исходным кодом GitVerse.
  • При поддержке: компаний «Скала^р» (Группа Rubytech) и Orion Soft.
  • Оператор: АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».

Что ждет участников?

Конкурсантам предстоит решить задачи по разработке, администрированию и практическому применению операционных систем на основе ядра Linux. Работа будет вестись с использованием дистрибутива OpenScaler и платформы GitVerse для хостинга и совместной разработки кода.

Ключевые языки программирования: C, C++, Python, Golang, Rust.

Open OS Challenge — это не только борьба за призы, но и возможность профессионального роста, обмена опытом и реального вклада в развитие open source-сообщества России.

Регистрация и подробная информация о конкурсе доступны на официальном сайте.

