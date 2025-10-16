CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК Softline и «Тангл» объявили о стратегическом партнерстве

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и российская ИТ-компания «Тангл» заключили соглашение о партнерстве. Это позволит получить доступ к российской облачной платформе для работы с BIM-моделями большему количеству заказчиков.

Группа компаний расширяет свой портфель решений для департамента САПР, включая в него экосистему сервисов аналитики цифровых данных в строительстве Tangl. Данное решение создает единый центр управления строительными процессами, обеспечивая комплексное покрытие потребностей заказчиков. Благодаря интегрированной экосистеме обеспечивается полная прозрачность и контроль каждого шага, что снижает финансовые риски и ускоряет принятие решений.

Сейчас команда Softline совместно с техническими специалистами «Тангл» проводит интеграцию решений и консультирует потенциальных заказчиков. Уже начались переговоры с крупными компаниями о внедрении комплекса решений «Тангл» для оптимизации процессов проектирования и сокращения сроков реализации проектов.

Сотрудничество направлено на активное продвижение российского ПО и укрепление тенденции импортозамещения.

«Мы рады начать сотрудничество с компанией “Тангл”, чьи решения станут мощным дополнением к портфелю нашего департамента. Использование платформы обеспечивает автоматическую проверку моделей на коллизии, формирование ведомостей объемов работ и сметной документации, а также управление проектами в едином облачном пространстве. Это создает полную прозрачность процессов, снижает риски ошибок и сокращает сроки реализации проектов. Это партнерство открывает дополнительные возможности для расширения наших компетенций и предоставления клиентам качественных решений для успешной реализации проектов в условиях ограничения импорта и активно развивающегося тренда на импортонезависимость», — отметил Олег Филиппов, ведущий менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«Мы начинаем сотрудничество с Softline — одним из ведущих игроков рынка цифровых решений, разделяющим наши ценности и видение развития технологий в строительстве. Вместе мы масштабируем лучшие практики применения Tangl по всей стране, делая цифровую трансформацию доступной и результативной. Партнерство с ГК Softline делает Tangl еще ближе к пользователю — теперь наши решения можно приобрести так же просто, как продлить антивирус, получив полное сопровождение от крупнейшего реселлера России. Это важный шаг, который сделает строительство эффективнее, прозрачнее и современнее», — сказал Андрей Белькевич, генеральный директор Тангл.

