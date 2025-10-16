CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Т2 и «АльфаСтрахование» запустили программу для защиты от рисков телефонного мошенничества

Т2, российский оператор мобильной связи, и «АльфаСтрахование» запустили программу «Антириск»: она помогает защитить владельцев банковских карт от самых распространенных рисков мошенничества.

«Антириск» поможет в таких случаях как снятие денег с карты третьими лицами, в том числе при потере карты или использовании ее обманом во время телефонного разговора. Программа также покрывает следующие риски: переподключение мобильного банка на сторонний номер телефона, хищение у владельца карты денег, полученных в банкомате, или списание средств с банковского счета вследствие использования персональных данных владельца (например, через вход на «Госуслуги»). Продукт можно приобрести в торговых точках Т2 с кешбэком до 1 тыс. руб. Страховая сумма составляет от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2, сказал: «Мошеннические схемы постоянно меняются, но основные по-прежнему связаны с банковскими продуктами и финансовыми операциями. Мы с нашим партнером «АльфаСтрахование» предлагаем клиентам защитить свои банковские счета с помощью программы страхования «Антириск», обеспечив надежную защиту от мошенников и удобное подключение продукта в салонах связи оператора».

Лукьяненко Кирилл, руководитель управления по работе с сетевыми партнерами департамента по работе с финансовыми институтами «АльфаСтрахование», отметил: «Мы создаем страховые продукты, которые отвечают реальным потребностям клиентов. Запуск «Антириск» совместно с Т2 – логичное продолжение этого подхода. У «АльфаСтрахование» есть экспертиза в управлении рисками и выстроенные простые клиентские процессы по выплатам, у Т2 – широкая офлайн-сеть и сильная база лояльных клиентов. Для клиента наше партнерство – это удобный и своевременный способ защитить себя в условиях роста мошенничества, связанного с банковскими картами и онлайн-платежами».

