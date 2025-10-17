«Микроинформ» начинает обучение работе с платформой «Аврора Центр»

Компания «Открытая мобильная платформа» авторизовала учебный центр «Микроинформ» по курсу повышения квалификации «Установка и администрирование “Аврора Центр” – программной платформы единого управления устройствами и жизненным циклом приложений на ОС «Аврора», Android и ПК на Linux». Первые занятия стартуют в ноябре 2025 г.

Платформа «Аврора Центр» обеспечивает управление устройствами любого форм-фактора на ОС «Аврора», российских дистрибутивах Linux и Android. Система позволяет администраторам вводить устройства в эксплуатацию, назначать на них политики и конфигурации, устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя, а также предоставляет корпоративную витрину приложений. «Аврора Центр» может работать как облачный сервис, так и в полностью закрытом корпоративном контуре.

Пользователи платформы могут удаленно запускать скрипты, контролировать состояние устройств в режиме реального времени, оперативно их блокировать и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети. При этом система будет автоматически реагировать, определяя отклонения от требуемого состояния.

«Аврора Центр» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4203. Платформа удовлетворяет техническим условиям и требованиям четвертого уровня доверия. Документ подтверждает возможность ее использования: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Анатолий Петров, директор по продукту «Аврора Центр», сказал: «Запуск авторизованной программы обучения — это стратегический шаг для масштабирования платформы “Аврора Центр”. Чтобы решение стало по-настоящему массовым, рынку необходимы квалифицированные специалисты, способные не только внедрять, но и максимально эффективно использовать все его возможности. Обучение — это ключ к созданию устойчивой экосистемы вокруг платформы, что, в конечном счете, повышает ее ценность для каждого клиента».

Георгий Осипов, заместитель директора «Микроинформ», отметил: «Мы рады стать партнерами по подготовке специалистов, владеющих возможностями такого инновационного решения, как “Аврора Центр”. “Микроинформ” обладает многолетним опытом проведения курсов, посвященных технически сложным продуктам, как, например, от вендора VMware. Это позволяет нам продолжать традицию предоставления качественных образовательных услуг и предложить рынку программу подготовки по современному решению от отечественного вендора».