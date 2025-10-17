В СПбГУТ открылась «Астра-лаборатория»

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) состоялось торжественное открытие «Астра-лаборатории». Проект разработан компанией «Группа Астра» и знаменует новый этап стратегического сотрудничества вендора и вуза, начатого еще в 2010 г. Основная задача лаборатории — обучить студентов и преподавателей эффективной работе с российскими ИТ-решениями — программным стеком группы.

Учебный класс оснащен 26 рабочими местами с предустановленной операционной системой (ОС) Astra Linux 1.8.2 и службой каталога ALD Pro. Это программное обеспечение составит основу ежегодной практической подготовки около 800 студентов на базе факультетов информационных технологий и программной инженерии (ИТПИ) и кибербезопасности (КБ). Они будут изучать такие дисциплины как «операционные системы», «защита операционных систем», «защищенные информационные системы» и «защищенные сертифицированные БД РФ», применяя передовые отечественные ИТ-решения. Их обучат преподаватели, которые прошли образовательные курсы по работе с программными продуктами «Группы Астра». Студенты научатся эффективно использовать российский инфраструктурный стек, будут выполнять проектные задания, проходить практику и участвовать в «Астра-стипендии». СПбГУТ уже активно участвует в стипендиальной программе «Группы Астра»: из 64 заявок, поданных в 2025/2026 учебном году, в проект было принято 22.

В ближайшей перспективе на базе лаборатории начнет работу авторизованный учебный центр «Группы Астра». В нем преподаватели сторонних вузов и государственные служащие Санкт-Петербурга познакомятся с Astra Linux и смогут пройти сертификацию по администрированию данной ОС.

«Открытие лаборатории на базе одного из ведущих вузов Минцифры России — логичное продолжение нашей миссии по поддержке молодых ИТ-талантов и развитию отечественной индустрии информационных технологий. Мы выстраиваем образовательную экосистему, где студенты получают актуальные знания и навыки работы с надежными инфраструктурными решениями. Считаю, что это успешная инвестиция в будущее технологического суверенитета страны», — отметила Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«Для нашего университета особенно значимо открытие «Астра-лаборатории». Astra Linux — это не просто операционная система, а стратегически важная замена зарубежному ПО, необходимость которой очевидна в условиях уязвимости критической инфраструктуры. Мы понимаем, что переход на нее целого города предполагает, кроме технической части, умение персонала пользоваться новой системой, поэтому в лаборатории будет организовано массовое обучение государственных служащих Санкт-Петербурга работе с российскими ИТ-решениями. Благодаря качественной подготовке преподавателей специалистами «Группы Астра» обучающиеся смогут легко, без психологического барьера освоить новое программное обеспечение. Важно, что наши компетенции позволяют доработать Astra Linux для специфических задач — от защиты информации до работы с встраиваемым оборудованием, таким как станки с ЧПУ или бортовые компьютеры беспилотных систем. Уверен, что команда университета сможет реализовать эту задачу, используя весь потенциал лаборатории», — сказал Руслан Киричек, ректор СПбГУТ.

Программа открытия также включила в себя лекции о российской серверной ОС и карьере в ИТ, плюс решение студентами практических задач от экспертов «Группы Астра» — Александры Алешковой и старшего инженера Игоря Капитульского.