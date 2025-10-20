CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Дмитрий Аксаков возглавил совет директоров платформы «Токеон»

Дмитрий Аксаков возглавил совет директоров платформы «Токеон». Назначение призвано усилить команду проекта и укрепить позиции на российском рынке цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

«Амбиция – сделать платформу одной из самых инновационных финтех-компаний в России, которая будет предлагать рынку эффективные финансовые решения с использованием новых технологий», – сказал Дмитрий Аксаков.

«Наша глобальная цель – активный рост и устойчивое развитие. Здесь нам, безусловно, поможет богатая экспертиза и опыт работы Дмитрия на финансовых рынках как в России, так и за рубежом. Мы высоко оцениваем проект по созданию системы устойчивого финансирования в нашей стране и полагаем, что это станет драйвером и для рынка ЦФА», – сказал генеральный директор платформы «Токеон» Игорь Егоркин.

tok1.jpg

Токеон

Дмитрий Аксаков имеет опыт работы в российских и международных финансовых организациях, структурирования сделок с производными финансовыми инструментами, синдицированного кредитования, привлечения финансирования для фондов прямых инвестиций и внедрения технологии машинного обучения.

