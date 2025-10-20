Эксперт по кибербезопасности компании «Газинформсервис» Александр Михайлов вошел в судейскую коллегию соревнований AICyberFest

Компания «Газинформсервис», российский разработчик решений в области кибербезопасности, приняла участие в крупнейшей международной выставке информационных технологий GITEX GLOBAL 2025 в Dubai World Trade Centre. В рамках деловой программы мероприятия руководитель GSOC компании «Газинформсервис» Александр Михайлов вошел в состав судейской коллегии престижных соревнований AICyberFest, проходивших под патронажем Совета по кибербезопасности ОАЭ.

Соревнования AICyberFest были организованы в формате многоэтапного конкурса для студентов университетов ОАЭ. Команды по 3 человека представляли свои бизнес-проекты с использованием искусственного интеллекта, после чего лучшие проекты прошли отбор и приняли участие в менторских сессиях с экспертами отрасли. Финалом стали питч-сессии перед судьями и инвесторами, где были определены победители в нескольких треках и главный приз за лучший фестиваль.

Первое место и главный приз завоевал стартап из Абу-Даби No Time, презентовавший платформу Audit AI, которая превращает ручной аудит соответствия требованиям из 6-8-месячного процесса в минутный. Вторую позицию заняла команда из Абу-Даби Zenith с проектом AuditX – платформой для анализа соответствия требованиям на базе искусственного интеллекта. А тройку призеров замкнула команда Unity из России с проектом AI Compliance Guardian – SaaS-платформой, которая автоматизирует корпоративное соблюдение PDPL, правила внутреннего контроля и этических принципов ИИ.

Как отметил Его Превосходительство доктор Мохаммед Аль Кувейти, глава Совета по кибербезопасности ОАЭ: «ОАЭ всегда отстаивали смелые, определяющие будущее идеи, и AICyberFest воплощает этот дух. Объединяя лучшие университетские таланты нашей страны для разработки безопасных, ответственных и готовых к выходу на рынок решений ИИ, эта задача напрямую поддерживает Национальную стратегию кибербезопасности и наше видение устойчивой к цифровым технологиям экономики».

«Участие в судейской коллегии таких престижных соревнований — это не только признание нашей экспертизы, но и возможность оценить перспективные разработки в области безопасности ИИ, — заявил Александр Михайлов. — Формат AICyberFest уникален тем, что сочетает техническую составляющую с коммерциализацией и социальной значимостью проектов, что полностью соответствует современным рыночным трендам. Мы увидели множество перспективных разработок, однако сегодня победители — команды No Time, Zenith и Unity — доказали, что их решения оказались наиболее проработанными и обладают наибольшим потенциалом для реализации на глобальном рынке».

Александр Михайлов также представил на стенде компании центральный продукт — GSOC, отметив, что это «центр управления цифровой устойчивостью, позволяющий прогнозировать и превентивно отвечать на угрозы».

Участие эксперта по кибербезопасности из компании «Газинформсервис» в судействе международных соревнований подтвердило признание компетенций отечественных специалистов на глобальной киберарене. Компания работала в составе официальной делегации Санкт-Петербурга, организованной городским Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

На фото представлены слева направо: Станислав Непобедимый, Дмитрий Задорин (студенты британского вуза Hariot-Watt University Dubai); Александр Михайлов, директор GSOC; H.E. Dr. Mohamed Al Kuwaiti, Head of the UAE Cybersecurity Council; Вадим Меркулов, коммерческий директор TechFirm UAE.