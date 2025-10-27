Центр инноваций «Ланит» и МГУ объявили о старте образовательного партнерства

Центр инноваций «Ланит» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова начинают сотрудничество в сфере обучения: для студентов факультета государственного управления открыт доступ к онлайн-курсу Lanit Product Manager, созданному экспертами многопрофильной группы ИТ-компаний «Ланит».

Инициатива направлена на популяризацию продуктового подхода и базируется на примерах из реальной практики бизнеса. Предметная область продакт-менеджмента считается молодой и постоянно претерпевает изменения: появляются новые тенденции, особенно в современных экономических условиях. При этом особенно важен опыт представителей индустрии, которые могут объяснить, как освоить актуальные инструменты управления продуктами и повысить свою эффективность в соответствующих ролях.

Курс Lanit Product Manager стал результатом шестилетней работы центра инноваций «Ланит» и максимально ориентирован на практику. Кроме освоения теории, студентам предлагается выполнять тренинговые задания, по результатам которых профессиональные эксперты дают индивидуальные рекомендации.

Сейчас новую дисциплину из области создания цифровых решений осваивают первые 25 учащихся 4 курса бакалавриата и программы магистратуры МГУ. В завершении образовательной программы всем, кто успешно пройдет все ее этапы, будут выданы сертификаты «Ланит». Церемония вручения пройдет в стенах центрального офиса группы компаний в Москве. В ходе встречи студенты узнают о различных направлениях бизнеса и примут участие в экскурсии по подразделениям. Наиболее успешным выпускникам курса может быть предложена стажировка.

Георгий Осипов, руководитель центра инноваций «Ланит», сказал: «Мы очень рады предоставить студентам ведущего вуза страны все возможности для освоения на практике секретов продакт-менеджмента и погружения в реальный мир бизнеса. Главная цель центра инноваций «Ланит» – это развитие продуктовой культуры, которая должна формироваться с помощью новых талантов. Искренне гордимся причастностью к такому фундаментальному процессу».

Зоя Тайбер, руководитель центра карьеры факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, отметила: «Большая радость – дать возможность студентам посотрудничать со столь известным игроком рынка российской отрасли информационных технологий как «Ланит». Этот образовательный проект поможет получить уникальный опыт реализации сложных проектов на продуктовой стадии. Активный отклик студентов на программу говорит о многом».