«Авито Работа»: первый контакт решает все — большинство россиян делают вывод о работодателе уже по первому звонку или сообщению

«Авито Работа» опросила более 7000 работающих россиян в рамках подготовки аналитического дайджеста рынка труда по итогам III квартала 2025 г. Центральной темой исследования стало изучение поведенческих стратегий соискателей и факторов, влияющих на их готовность менять место работы, а также параметров, по которым они выбирают работодателей. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Согласно результатам опроса, первый контакт кандидата с рекрутером стал решающим моментом найма: 65% россиян признаются, что именно качество первого звонка или сообщения во многом определяет, будут ли они в дальнейшем рассматривать этого работодателя. При этом соискатели хотят сразу же узнать все основные условия — размер зарплаты, график и обязанности, чтобы понимать, подходят ли они на вакансию.

Большая часть опрошенных (45%) считают телефонный звонок наиболее удобным способом общения для первого контакта с рекрутером. Другими предпочтительными каналами коммуникации остаются сообщения в мессенджерах (35%), на электронную почту (26%), чаты и уведомления на сервисах поиска работы (16%).

При этом женщины чаще предпочитают сообщения в мессенджерах (37% против 33% у мужчин), а мужчины чаще выбирают звонок через сервис поиска работы (12% против 9% у женщин). Важно учитывать и возрастные различия в коммуникации: молодежь 18–24 лет гораздо охотнее начинает диалог с рекрутером через мессенджеры (51%), чем по телефону (30%). А кандидаты зрелого возраста 55–64 лет и 65+ чаще предпочитают получать первые сообщения от работодателя на электронную почту (34% и 35% соответственно), тогда как мессенджерами пользуются заметно реже (23% и 13%).

Большинство опрошенных россиян (42%) наиболее расположены к первому контакту с рекрутером утром с 9 до 12 часов. Еще четверть (25%) соискателей предпочитают для первичного общения с рекрутером обеденное время с 12 до 14 часов, а 23% респондентов — послеобеденное время с 14 до 17 часов.

При этом зумеры чаще всего предпочитают начинать диалог с рекрутером в обед с 12 до 14 часов (39%) или после обеда с 14 до 17 часов (32%), чем утром с 9 до 12 часов (29%). Для респондентов остальных возрастных групп наиболее предпочтительным временем для первого контакта остается утро с 9 до 12 часов — особенно у миллениалов 35–44 лет (45%), поколения X в возрасте 45–54 лет (46%) и беби-бумеров старше 65 лет (48%).

Важно, чтобы первый контакт рекрутера с кандидатом не ограничивался формальными вопросами, а выстраивал доверие. Соискатели хотят сразу получить ответы на ключевые вопросы (42%) и понять, подходят ли они на вакансию (21%) и какие будут дальнейшие шаги в процессе найма (13%). Примечательно, что для 14% соискателей идеальным итогом первого звонка стало бы сразу получить предложение о работе.

Соискатели при первом контакте особенно ценят быстрый доступ к ключевым данным о вакансии: почти половина респондентов (49%) в первую очередь хотят услышать размер зарплаты, включая фиксированную часть и бонусы. Практически столько же (44%) интересует график работы — пятидневка, сменный или гибкий формат. Почти треть опрошенных (30%) считают важным сразу узнать об обязанностях и зоне ответственности, а каждый пятый (20%) хочет понять систему выплат: оклад, премии, KPI или процент от продаж. Для 17% кандидатов также критична локация и удобство добираться до места работы, 16% интересуют конкретные задачи на старте, а 15% — наличие соцпакета (ДМС, отпуск, питание и т.п.).

Быстрое предоставление этих данных, прозрачность условий и четкие ответы располагают к вакансии: 44% называют скорость предоставления ключевой информации важным фактором, для 40% важны прозрачность и отсутствие «подводных камней», 37% ценят четкость ответов, 29% — доброжелательный и вежливый тон рекрутера, а 21% россиян считают важной способность рекрутера понять суть работы и детально рассказать о задачах.

«На основании этих данных работодателям и рекрутерам стоит пересмотреть подход к первичной коммуникации с соискателями: для кандидатов от 25 лет и старше оптимален телефонный звонок в утреннее время с 9 до 12 часов, для молодежи от 18 до 25 лет — сообщение в мессенджерах в обеденное или послеобеденное время. При этом нужно учитывать отраслевые и региональные различия. Вежливое приветствие и конкретика в первые 30 минут после отклика повышают вероятность успешного контакта. Важно при первом соприкосновении сразу обозначать зарплатную вилку и частоту выплат — особенно на массовых позициях, — график, обязанности, этапы трудоустройства и сроки выхода на работу. Если есть возможность предложить удаленный формат работы, это тоже стоит упомянуть сразу, поскольку для 14% кандидатов важно это услышать», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».