ЛАНИТ выступит стратегическим партнером CNews Forum

11 ноября 2025 года в гостинице Radisson «Славянская» пройдет «CNews Forum: Информационные технологии завтра». Он объединит представителей ИТ-компаний, госструктур и независимых экспертов, которые обсудят, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы. ЛАНИТ станет стратегическим партнером форума.

Мероприятие будет состоять из двух частей. Откроет форум пленарная сессия с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. Затем пройдут сессионные заседания: эксперты расскажут о наиболее перспективных решениях отечественных поставщиков ИТ, а также об инновационных проектах в различных отраслях. Сотрудники группы ЛАНИТ поделятся экспертизой в нескольких секциях.

Панельную дискуссию «Новый бизнес-ландшафт: как ИТ формируют конкурентное преимущество» проведет руководитель направления облачной интеграции компании «Онланта» Кирилл Дианов. Участие в ней также примут заместитель директора департамента ИТ, руководитель блока ИТ-инфраструктуры «Россельхозбанк» Вадим Григоренко, директор по информационным технологиям группы компаний «Восток-Сервис» Максим Лобанов, директор по информационным технологиям Inventive Retail Group Евгений Лимаренко, директор департамента цифровой трансформации «Московского электронного образования» Сергей Воронцов, главный управляющий директор, руководитель центра «Технологии. Процессы. Данные» блока «Финансовый бизнес» ВЭБ.РФ Тимур Малин. Дискуссия пройдет в рамках секции «Цифровая трансформация».

В секции «Искусственный интеллект» эксперт по внедрению гибких методологий разработки департамента корпоративных систем ЛАНИТ Артём Сусеков расскажет об управлении рисками и оптимизации ИИ-проектов с помощью платформы Landev AI. Спикер раскроет главные причины провалов во внедрении ИИ-инициатив и покажет, как предотвращать неудачи.

Представители компании Сбербанк выступят в секции «Цифровизация финансового сектора»: они поделятся опытом реализации проектов с компанией bpm. Так, управляющий директор – начальник управления кредитования корпоративного бизнеса Григорий Неваров представит доклад «От Pega-монолита к мультиагентному AI-driven кредитному конвейеру». А управляющий директор – начальник управления развития технологий рисков корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Денис Малахов перечислит векторы, с помощью которых ИТ-руководители могут существенно ускорить развитие бизнес-продуктов на основе технологий генеративного искусственного интеллекта.

На форуме будут представлены стенды компаний. ЛАНИТ займет стенд №9. Информация о компаниях «Онланта» и bpm будет доступна на стендах №13 и №26 соответственно.