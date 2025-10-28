CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

ЛАНИТ выступит стратегическим партнером CNews Forum

11 ноября 2025 года в гостинице Radisson «Славянская» пройдет «CNews Forum: Информационные технологии завтра». Он объединит представителей ИТ-компаний, госструктур и независимых экспертов, которые обсудят, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы. ЛАНИТ станет стратегическим партнером форума.

Мероприятие будет состоять из двух частей. Откроет форум пленарная сессия с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. Затем пройдут сессионные заседания: эксперты расскажут о наиболее перспективных решениях отечественных поставщиков ИТ, а также об инновационных проектах в различных отраслях. Сотрудники группы ЛАНИТ поделятся экспертизой в нескольких секциях.

Панельную дискуссию «Новый бизнес-ландшафт: как ИТ формируют конкурентное преимущество» проведет руководитель направления облачной интеграции компании «Онланта» Кирилл Дианов. Участие в ней также примут заместитель директора департамента ИТ, руководитель блока ИТ-инфраструктуры «Россельхозбанк» Вадим Григоренко, директор по информационным технологиям группы компаний «Восток-Сервис» Максим Лобанов, директор по информационным технологиям Inventive Retail Group Евгений Лимаренко, директор департамента цифровой трансформации «Московского электронного образования» Сергей Воронцов, главный управляющий директор, руководитель центра «Технологии. Процессы. Данные» блока «Финансовый бизнес» ВЭБ.РФ Тимур Малин. Дискуссия пройдет в рамках секции «Цифровая трансформация».

В секции «Искусственный интеллект» эксперт по внедрению гибких методологий разработки департамента корпоративных систем ЛАНИТ Артём Сусеков расскажет об управлении рисками и оптимизации ИИ-проектов с помощью платформы Landev AI. Спикер раскроет главные причины провалов во внедрении ИИ-инициатив и покажет, как предотвращать неудачи.

Представители компании Сбербанк выступят в секции «Цифровизация финансового сектора»: они поделятся опытом реализации проектов с компанией bpm. Так, управляющий директор – начальник управления кредитования корпоративного бизнеса Григорий Неваров представит доклад «От Pega-монолита к мультиагентному AI-driven кредитному конвейеру». А управляющий директор – начальник управления развития технологий рисков корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Денис Малахов перечислит векторы, с помощью которых ИТ-руководители могут существенно ускорить развитие бизнес-продуктов на основе технологий генеративного искусственного интеллекта.

На форуме будут представлены стенды компаний. ЛАНИТ займет стенд №9. Информация о компаниях «Онланта» и bpm будет доступна на стендах №13 и №26 соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

От искусственного интеллекта ждут не только умений, но и эмпатии

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/