«Белые пятна» — не провал: 98% работодателей с пониманием относятся к перерывам в карьере

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование и выяснила, как работодатели относятся к соискателям, которые делают длительные паузы в карьере. Согласно данным hh.ru, каждый второй работодатель (50%) регулярно сталкивается с кандидатами, в карьере которых была длительная пауза, еще 47% — время от времени. Лишь 3% сообщили, что подобных случаев не встречали. Об этом CNews сообщили представители hh.ru

Опрос проводился с 18 по 26 сентября 2025 г. среди 159 российских компаний.

Еще несколько лет назад «белые пятна» в резюме могли стать серьезным барьером при поиске работы, но сегодня рынок труда стал гибче. Опрос показал, что почти все работодатели (98%) с пониманием воспринимают перерывы в карьере и все реже считают их препятствием для трудоустройства.

«Белые пятна» больше не пугают

Половина работодателей (52%) оценивают причины перерыва в работе исходя из конкретной ситуации, а 46% считают, что важнее актуальные навыки и мотивация соискателя, чем наличие «пробелов» в резюме. Лишь 2% признались, что относятся к таким кандидатам негативно.

«Сегодня компании все чаще принимают временные остановки в карьере как естественную часть жизни — будь то отпуск по уходу за ребенком, смена профессиональной сферы или восстановление ресурса. Эксперты отмечают и растущий тренд на «микропенсии» — короткие осознанные паузы в рабочей деятельности, которые помогают восстановить энергию и предотвратить профессиональное выгорание», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Почему соискатели делают паузу

Чаще всего перерывы связаны с желанием отдохнуть (68%) или с отпуском по уходу за ребенком (58%).

Реже встречаются случаи, когда не было необходимости работать (46%) или кандидат пробовал себя в бизнесе, но вернулся в найм (43%). Среди других причин — долгий поиск подходящей работы (40%), проблемы со здоровьем (39%), служба в армии (19%) и получение образования (18%).

Отношение к необоснованным паузам

Большинство работодателей не осуждают тех, кто берет перерыв даже без веских причин. Почти половина опрошенных (47%) считают, что паузa помогает избежать выгорания, четверть (25%) — что она способствует осознанному выстраиванию карьеры, а 19% уверены: после отдыха человек становится более продуктивным и эффективным.

Тем не менее, часть работодателей сохраняет настороженность: 28% полагают, что во время долгого перерыва специалист теряет навыки, 20% — что это говорит о слабой мотивации, и лишь 6% связывают такую паузу с безответственностью.

«Делать перерывы в карьере — это нормально. Такие паузы помогают избежать выгорания и пересмотреть приоритеты. Но если вы планируете вернуться на рынок, важно не выпадать из контекста: следить за изменениями в индустрии, развивать востребованные навыки и подтверждать их на практике. Большинство работодателей сегодня это понимают и относятся к осознанным карьерным паузам с уважением», — сказала Марина Дорохова.