Россияне делают ставку на рост: обучение стало частью карьеры

Российские соискатели все активнее инвестируют время и ресурсы в профессиональное развитие. Согласно исследованию hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, подавляющее большинство специалистов не останавливаются на достигнутом: 93% продолжают учиться и развивать свои навыки, а 4 из 10 делают это системно и осознанно. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос соискателей hh.ru 2025 г. В исследовании приняли участие 2731 респондент из России, включая 292 специалиста, работающих в сфере ИТ.

40% участников опроса заявили, что регулярно повышают квалификацию и осваивают новые компетенции, еще 53% занимаются этим нерегулярно, но хотели бы уделять развитию больше времени. Лишь 7% считают свой текущий уровень знаний достаточным.

Особенно высокий уровень вовлеченности демонстрируют специалисты сферы информационных технологий: каждый второй ИТ-соискатель активно повышает квалификацию и осваивает новые направления. Этот показатель выше среднего по рынку и отражает динамику и скорость изменений в ИТ-профессиях.

Основные способы профессионального развития остаются традиционными: большинство специалистов изучают профессиональную литературу и статьи (61% на рынке в целом и 77% среди ИТ-специалистов), смотрят обучающие видео (51% и 72% соответственно), проходят внутреннее корпоративное обучение (38% и 36%) и внешние курсы (28% и 39%).

Каждый пятый ИТ-специалист посещает профильные конференции и митапы (20% против 11% по рынку), 9% участвуют в кейс-чемпионатах и хакатонах (по рынку — 2%), а 5% работают с наставником (по рынку — 10%). Особенно популярна среди ИТ-специалистов практика самостоятельных пет-проектов — 40% развивают навыки на собственных задачах (по рынку — 16%), совмещая обучение с практикой.

Данные hh.ru: как специалисты прокачивают свои навыки

Помимо технических умений, соискатели высоко оценивают уровень своих гибких навыков. Каждый второй участник исследования (48%) считает, что его soft skills позволяют уверенно решать большинство рабочих задач и соответствуют требованиям должности. Еще 20% оценивают свои мягкие навыки выше среднего — они легко находят решения в сложных ситуациях и могут координировать других. 6% респондентов полагают, что способны выступать экспертами в разрешении сложных задач и формировании рабочих практик. При этом 15% справляются только с базовыми задачами, а 5% признают необходимость дальнейшего развития гибких навыков. В ИТ-отрасли уверенность в своих soft skills традиционно выше: половина специалистов (50% против 48% по рынку) уверенно справляется с рабочими ситуациями в рамках своей должности.

В 2025 г. работодатели, ищущие ИТ-персонал, стали чаще отмечать в вакансиях внимательность (+25%) — этот soft-навык единственный показал рост за год. Спрос на большинство других гибких компетенций снизился. Сильнее всего упал интерес к управлению временем (–56%), системному мышлению (–53%) и ведению переговоров (–49%).

«Рынок труда становится все более конкурентным относительно оценки и ценности тех или иных навыков. Иметь просто 3-5 лет стажа работы в ИТ или любой другой отрасли недостаточно, нужно обладать востребованными у бизнеса навыками, за которые готовы платить. Кроме того, работодатели ожидают от ИТ-специалистов не только технических знаний, но и высокой точности, дисциплины и способности к четким коммуникациям. Сегодня важно не просто обладать профессиональными и гибкими навыками, но и постоянно развивать и подтверждать их — именно это помогает выделяться на рынке и сохранять устойчивость в профессии», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.