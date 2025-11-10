CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Больше всего своей работой довольны медики и программисты, меньше всего — охранники и курьеры

45% россиян удовлетворены своим профессиональным выбором. В опросе приняли участие 5000 представителей экономически активного населения страны с опытом работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

45% респондентов утверждают, что выбрали бы свою профессию снова, если бы имели возможность вновь пройти карьерное самоопределение. Каждый третий предпочел бы другую сферу деятельности (35%), а каждый пятый (20%) затруднился с ответом.

Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором несколько выше, чем среди женщин: 48% против 43% соответственно.

Среди обладателей высшего образования о готовности повторить профессиональный выбор заявили 44%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 40%.

Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень уверенности в своем выборе — 41% удовлетворен профессией. Среди 35—45-летних таковых уже 47%, а среди респондентов от 45 лет — 51%.

Больше всего же довольны выбором профессии те, чей ежемесячный доход превышает 100 тыс. руб. (57%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп наибольшая доля тех, кто готов снова выбрать свою профессию, — среди врачей (66%), программистов (63%) и медицинских сестер (59%). Высокие показатели также у водителей (58%) и HR-менеджеров (57%). Меньше всего довольных своим выбором среди представителей профессий, характеризующихся высокой кадровой текучестью: охранников (32%), курьеров (33%) и продавцов (34%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 879

Время проведения: 2 сентября — 5 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 5000 респондентов.

