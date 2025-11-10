CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

BPMSoft расширяет сотрудничество с Высшей школой бизнеса

Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области подготовки специалистов по бизнес-информатике. Студенты получат возможность на практике осваивать отечественные CRM- и BPM-системы для крупного и среднего бизнеса, используя low-code платформу со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Партнерство BPMSoft и ВШЭ развивается уже несколько лет. В 2024 г. эксперты компании проводили проектные семинары для учащихся, а выпускники защищали работы, созданные с применением инструментов платформы. Новое соглашение закрепляет этот опыт и предусматривает более глубокую интеграцию академического процесса с бизнес-практиками — от совместных учебных дисциплин и конференций до исследовательских проектов и стажировок.

В рамках соглашения BPMSoft станет партнером департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса. Специалисты вендора совместно с преподавателями ВШЭ займутся разработкой курсов, учебных материалов и исследовательских кейсов по цифровизации и управлению бизнес-процессами. Для студентов появятся новые форматы практической работы, включая участие в разработке приложений и решений на платформе BPMSoft.

По данным исследования BPMSoft, одной из главных проблем цифровой трансформации в крупном бизнесе остается несовместимость или слабая интеграция между ИТ-системами. Выходом все чаще становятся low-code платформы: к началу 2025 г. их внедрили или внедряют 66% российских компаний, рассматривая такие решения как инструмент ускоренной цифровизации и оптимизации ИТ-ландшафта.

Евгений Зараменских, руководитель департамента бизнес-информатики, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ: «Наши студенты получают доступ к передовым инструментам автоматизации на базе low-code платформы, которая активно применяется в бизнесе. Сотрудничество с BPMSoft – это не просто обмен опытом, а совместная работа над образовательными программами, отражающими реальные запросы рынка».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft: «Будучи выпускником ВШЭ, я особенно рад такому тесному партнерству. Практика, основанная на реальных бизнес-задачах, помогает студентам понять, как технологии меняют работу компаний».

Сотрудничество реализуется в рамках программы «BPMSoft Образование», стартовавшей в 2023 г. Сегодня в ней участвуют более 40 российских вузов, а обучение прошли уже свыше 2000 студентов. Цель программы – формирование кадрового резерва ИТ-специалистов, владеющих отечественными цифровыми решениями и готовых решать актуальные задачи бизнеса.

