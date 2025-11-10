Каждый пятый родитель (22%) хочет, чтобы ребенок стал программистом

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, в ходе которого выяснила, какие профессии родители считают самыми перспективными для своих детей. На первом месте по популярности у родителей оказались профессии экономиста и менеджера (24%). На втором месте – профессии, связанные с ИT (22%). На третьем – специалисты, работающие с людьми: психологи, учителя и HR-менеджеры (20%). Наименьший интерес родители проявляют к карьере детей в медийной сфере (блогер, модель, стример) (7%), творческой (художник, актер, музыкант) (4%) и работе, связанной с животными и природой (ветеринар, кинолог, эколог) (2%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В опросе приняло участие более 1200 родителей из городов-миллионников.

При этом лишь 9% родителей действительно понимают, чем занимается программист, потому что сами работают в ИT, а еще 37% признаются, что не знают, что именно делают специалисты, однако уверены, что работа в этой сфере гарантирует «высокую зарплату и востребованность».

«Интерес к ИT у детей и подростков появляется все раньше и это естественно, ведь технологии давно стали частью их повседневной жизни. Чтобы попасть в сферу ИT, важно начинать учиться с детства: в 7–8 лет ребенок уже может освоить основы программирования в Minecraft, в 9–11 — создавать собственные миры и игры в Roblox. Для подростков 12–17 лет доступны более серьезные направления, например, Python-разработка или разработка игр. Такой постепенный путь помогает детям понять логику программирования, развивает системное мышление и дает возможность к моменту поступления в вуз уже иметь осознанный интерес и первые практические навыки в ИT», — отметила Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.

Представления родителей о востребованности ИT-профессий подтверждается на практике. По данным «Авито Работы», среди ИT-специальностей наибольший прирост средних предлагаемых зарплат в III квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. зафиксирован у аналитиков, тестировщиков и разработчиков. Работодатели предлагают аналитикам в среднем 127 600 руб. в месяц, что на 37% выше, чем годом ранее. Средняя предлагаемая оплата труда тестировщиков выросла на 12%, до 126 243 руб. в месяц, а разработчиков — также на 12%, до 118 354 руб. в месяц. При этом, активнее всего соискатели откликаются на вакансии аналитиков данных – число откликов по таким позициям увеличилось на 144%, при средней предлагаемой оплате труда 154 981 руб. в месяц. Высокий интерес также наблюдается к предложениям для бизнес-аналитиков (+86%) и тестировщиков (+50%), где работодатели предлагают в среднем 126 967 руб. в месяц и 126 243 руб. в месяц соответственно.

«Интерес родителей к ИT вполне объясним: это сфера, где стартовые позиции предполагают выше среднего уровень дохода и выбор направлений для развития. При этом, не обязательно быть программистом — востребованы аналитики, тестировщики, дизайнеры интерфейсов, специалисты по искусственному интеллекту. Мы видим, что интерес к этим профессиям растет не только у работодателей, но и у соискателей, особенно среди молодых специалистов. Это подтверждает, что ИT по-прежнему остается одной из самых устойчивых и перспективных отраслей на рынке труд», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

По данным исследования, дети нередко мечтают о других профессиях: почти каждый пятый родитель (17%) признается, что ребенок скорее выбрал бы творческое или медийное направление, например блоггинг или музыку, в то время как взрослые видят будущее в «серьезных» профессиях. Лишь 20% родителей полагают, что их мнение совпадает с мнением ребенка, а остальные (80%) уверены, что ребенок выберет другое направление.